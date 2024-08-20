Более 50% украинцев считают, что ИИ не заменит их профессии

51% украинцев, принявших участие в опросе Rakuten Viber, уверены, что искусственный интеллект (ИИ) не сможет заменить их профессии.

Об этом свидетельствуют результаты опроса в официальном канале Rakuten Viber.

Так, команда Rakuten Viber провела опрос, чтобы узнать, пользуются ли украинцы искусственным интеллектом (ИИ) в работе и обучении. Также пользователи ответили, сможет ли ИИ заменить их профессии.

Что показали результаты опроса

По мнению большинства пользователей, ИИ не сможет заменить их в их же профессиях.

Ответы на вопросы "Как вы считаете, сможет ли ИИ заменить вашу профессию?" распределились следующим образом:

Нет, меня это не коснется – 51%;

Возможно, заменит, но пока неизвестно, как и когда – 31%;

Может, но в далеком будущем — 11%;

Может заменить, поэтому я учусь, чтобы уметь то, чего не сделает ИИ — 7%.

Кроме того, результаты опроса показали, что 76% украинцев не пользуются инструментами ИИ в работе и обучении.

На вопрос "Начали ли вы использовать ИИ в работе и обучении?" ответы распределились следующим образом:

Не знаю, что это такое – 47%;

Не использую, лучше справляюсь самостоятельно – 27%;

Иногда использую для поиска информации или создания контента – 19%;

Да, использую постоянно — 5%;

Не использую, потому что на моей работе/учебе строгое отношение к ИИ — 2%.

Отметим, что в опросе приняло участие более 20 тысяч пользователей. Ключевая возрастная группа – 34-45 лет, более 50% респондентов – в возрасте до 45.

Соискатели работы все чаще присылают резюме, созданные ИИ

Около половины соискателей активно используют искусственный интеллект, в частности ChatGPT, для создания резюме и сопроводительных писем. Это приводит к росту количества заявок, но их качество часто страдает из-за неуклюжего и шаблонного текста.

Эксперты указывают на то, что использование искусственного интеллекта снижает "барьер для входа", что позволяет большему числу людей подавать заявки.

В то же время, согласно опросам, проведенным HR-стартапом Beamery и креативной платформой Canva, значительная часть соискателей работы использует генеративный ИИ для поиска и подачи заявок на работу.

Опрос Beamery среди 2500 британских работников показал, что около 46% из них используют генеративный искусственный интеллект для поиска и подачи заявок на работу. В отдельном опросе Canva среди 5 000 соискателей со всего мира, 45% из них использовали генеративный ИИ для создания или улучшения своих резюме.

Интересно, что многие крупные компании, включая "Большую четверку" аудиторских фирм, имеют нулевую толерантность к использованию искусственного интеллекта в процессе подачи заявок. Они предостерегают кандидатов от использования ИИ и подчеркивают важность подлинности и индивидуальности в резюме.