Понад 50% українців вважають, що ШІ не замінить їхні професії

51% українців, які взяли участь в опитуванні Rakuten Viber, впевнені, що штучний інтелект (ШІ) не зможе замінити їхні професії.

Про це свідчать результати опитування в офіційному каналі Rakuten Viber Україна.

Так, команда Rakuten Viber провела опитування, щоб дізнатись, чи користуються українці штучним інтелектом (ШІ) в роботі та навчанні. Також користувачі відповіли, чи зможе ШІ замінити їхні професії.

Що показали результати опитування

На думку більшості користувачів, ШІ не зможе замінити їх у їхніх же професіях.

Відповіді на питання "Як ви вважаєте, чи зможе ШІ замінити вашу професію?" розподілилися таким чином:

Ні, мене це не торкнеться — 51%;

Можливо, замінить, але поки невідомо, як і коли — 31%;

Зможе, але в далекому майбутньому — 11%;

Зможе замінити, тому я вчуся, щоб вміти те, чого не зробить ШІ — 7%.

Крім того, результати опитування виявили, що 76% українців не користуються інструментами ШІ в роботі та навчанні.

На питання "Чи почали ви використовувати ШІ в роботі та навчанні?" відповіді розподілилися наступним чином:

Не знаю, що це таке — 47%;

Не використовую, краще справляюсь самостійно — 27%;

Іноді використовую для пошуку інформації чи створення контенту — 19%;

Так, використовую постійно — 5%;

Не використовую, бо на моїй роботі/навчанні суворе ставлення до ШІ — 2%.

Зазначимо, що в опитуванні взяли участь понад 20 тисяч користувачів. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів - віком до 45.

Шукачі роботи все частіше надсилають резюме, створені ШІ

Близько половини претендентів на роботу активно використовують штучний інтелект, зокрема ChatGPT, для створення резюме та супровідних листів. Це призводить до зростання кількості заявок, але їх якість часто страждає через незграбний і шаблонний текст.

Експерти вказують на те, що використання штучного інтелекту знижує "бар'єр для входу", що дозволяє більшій кількості людей подавати заявки.

Водночас згідно з опитуваннями, проведеними HR-стартапом Beamery та креативною платформою Canva, значна частина шукачів роботи використовує генеративний ШІ для пошуку та подачі заявок на роботу.

Опитування Beamery серед 2500 британських працівників показало, що близько 46% з них використовують генеративний штучний інтелект для пошуку та подачі заявок на роботу. В окремому опитуванні Canva серед 5 000 шукачів роботи з усього світу,45% з них використовували генеративний ШІ для створення або поліпшення своїх резюме.

Цікаво, що багато великих компаній, включаючи "Велику четвірку" аудиторських фірм, мають нульову толерантність до використання штучного інтелекту в процесі подачі заявок. Вони застерігають кандидатів від використання ШІ та наголошують на важливості автентичності та індивідуальності у резюме.