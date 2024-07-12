Як бізнесу отримати максимальну користь від штучного інтелекту у пошуку кадрів

Штучний інтелект може допомогти у пошуку та найму талантів. Як показує досвід бізнесу, штучний інтелект виступає важливим допоміжним елементом, але частина роботи залишається за співробітниками. Як отримати максимальну користь від штучного інтелекту у пошуку кадрів, читайте у матеріалі.

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Використання рекрутерами технологій штучного інтелекту (ШІ) – це, у першу чергу, неоціненна можливість автоматизувати та оптимізувати процеси пошуку кандидатів та відбору їх на перших етапах, каже рекрутер ІТ-компанії Boosta Андрій Рущиц.

Рущиц розповів, які ШІ-інструменти він використовує у щоденній роботі, зокрема:

ChatGPT для формування цікавого опису вакансій та листа-пропозиції кандидату.

Linked Helper для налаштування та автоматизації роботи в LinkedIn. За допомогою цього інструменту можна налаштовувати розумні ланцюжки взаємодії з кандидатом: від надсилання запрошень до повноцінної комунікації в письмовому форматі.

Sembly для транскрибації зустрічей та конвертації їх в текстовий формат.

Рекрутер порекомендував слідкувати за розвитком технологій, адже з’являються нові рішення, котрі можуть допомогти автоматизувати деякі робочі процеси. Наприклад, нещодавно фахівець відкрив для себе інструмент Magical, який на основі історії переписки та за допомогою ШІ може генерувати автоматичні відповіді на листи.

Також є сервіс Juicebox, основна функція якого полягає в пошуку релевантних кандидатів під опис вакансії.

Думаю, що за такими сервісами – майбутнє рекрутингу. Андрій Рущиц рекрутер ІТ-компанії Boosta

В OLX також стежать за трендами і впроваджують штучний інтелект та автоматизацію у процеси рекрутингу та онбордингу. ШІ виступає важливим допоміжним елементом, однак частина роботи залишається за співробітниками.

Одним з інструментів, який використовують в OLX, є Metaview – помічник на базі штучного інтелекту, спеціально розроблений для рекрутингу. Так, Metaview "приєднується" до співбесід, відбіркових дзвінків та дебрифінгів, аналізує інформацію від кандидатів і надає резюме розмови.

"Це дозволяє HR-менеджерам заощаджувати час на заповнення спеціальних оцінювальних карток та забезпечує збереження ключової інформації, яка необхідна, щоб визначитись беремо ми людину на роботу чи ні", - розповіли в OLX.

В компанії наголосили, що перед початком співбесіди повідомляють кандидата про використання Metaview під час дзвінка, а кандидат, у свою чергу, може погодитися або відмовитися.

"Застосування Metaview дозволяє нам в OLX не лише оптимізувати процес рекрутингу, але й забезпечувати кращу якість та послідовність під час найму нових співробітників", - додали в компанії.

Рекрутинг-агентство Netpeak Talent, яке входить у Netpeak Group, використовує ШІ для пошуку та найму співробітників на вакансії своїх клієнтів. В компанії розповіли, що завдяки цьому 96% найнятих кандидатів успішно проходять випробувальний термін.

У рекрутингових процесах Netpeak Talent використовує штучний інтелект LITI, який досліджує софт-скіли кандидата, тому рекрутер та менеджер може більше зосередитись на перевірці хард-скілів, бекграунду, мотиваційних чинників та досвіду людини. ШІ не виключає необхідність проведення співбесід і носить тільки рекомендаційний характер, проте підвищує шанси правильно оцінити soft skills кандидата та його здатність виконати майбутні задачі.

Фреймворк аналізує 15-20 хвилинну текстову версію спілкування із кандидатом та на основі цього видає рекомендацію, наскільки конкретна людина підходить на конкретну посаду. Проте остаточне слово залишається за менеджером, який приймає рішення.

“Позиції, для яких фреймворки оцінки підходять найкраще, це С-level та Head. Цікаво, що кандидати віком за 40 років мають набагато більшу відповідність до моделі фреймворку, особливо на менеджерські вакансії”, - додали в компанії.

Крім того, використання ШІ має широкий пул застосування не тільки у процесі рекрутингу, а й в онбордингу та подальшій роботі фахівця. ШІ також може надавати рекомендації щодо підходів до навчання або надання зворотного зв'язку працівникам залежно від їхніх особистісних характеристик. Наприклад, деяким працівникам потрібно давати м'який фідбек, а деяких краще запрошувати на індивідуальні зустрічі one-on-one.

“Для підвищення ефективності працівників ШІ може визначати риси які потребують розвитку, та підбирати відповідні курси чи відеолекції. Наприклад, це можуть бути заняття зі стресостійкості або удосконалення комунікаційних навичок”, - резюмували в Netpeak Talent.

Технології розвиваються стрімко і “треба бігти з усіх ніг, щоб залишитися на місці”. В цьому допомагає штучний інтелект, зокрема і в рекрутингу, каже директорка з рекрутингу GlobalLogic Юлія Шмуля. Аналіз профілю кандидата, його відповідність вакансії, перші контакти з кандидатом та аналіз тексту під час інтерв'ю – це лише деякі з рутинних завдань, які автоматизує ШІ.

Ми в GlobalLogic постійно тестуємо нові інструменти. Щось залишається з нами (як матчінгові інструменти), десь ми все ще бачимо переваги людського спілкування, а в певних аспектах чекаємо на покращення інструментарію, наприклад, написання холодних повідомлень у Linkedin за допомогою вбудованого АІ – зараз ця послуга недоступна українською. Юлія Шмуля директорка з рекрутингу GlobalLogic

В залежності від конкретного кроку рекрутингового процесу результати впровадження ШІ різні. В компанії обрали шлях, в якому поєднують сильні сторони ШІ з сильними сторонами персонального підходу “живого рекрутера”.