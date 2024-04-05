Не тільки цифрова грамоність та експертиза: які навички допоможуть фахівцю стати найкращим на ринку праці

У світі сучасного глобального бізнесу, який характеризується постійними змінами і непередбачуваністю, ключовою умовою успіху для офісних працівників є не лише володіння базовими навичками, але й уміння ефективно адаптуватися до нових умов і змінювати свій підхід відповідно до потреб ринку праці. Які навички працівників для світових і українських роботодавців на вагу золота, читайте у матеріалі Delo.ua.

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На думку віце-президента LinkedIn Аніш Раман, навички роботи з людьми будуть все більше ставати центром індивідуального кар'єрного зростання. Крім того, співпраця між людьми буде все більше займати центральне місце для зростання компанії. Таким чином, керівники повинні розпочати з ясного, співчутливого та емпатичного спілкування зі своїми командами.

Фахівці з розвитку талантів та керівники можуть допомогти співробітникам залишатися гнучкими, продовжуючи допомагати їм розвивати критично важливі soft skills. Недавнє опитування LinkedIn показало, що 9 з 10 керівників компаній у всьому світі згодні з тим, що soft skills важливіші, ніж будь-коли. Тому спілкування посідає перше місце у списку найпопулярніших навичок 2024 року. Загалом, з 2015 року навички для ролей змінились у середньому на 25%. Очікується, що до 2030 року це число досягне щонайменше 65%.

Також аналітики LinkedIn виділили "навичку моменту", попит на яку найбільш помітний порівняно з минулим: адаптивність. Це незамінна навичка, яка дозволяє командам та організаціям зберігати стабільність і досягати максимальної віддачі. І ця навичка стане ще важливішою у міру того, як темпи змін тільки збільшуватимуться.

Адаптивність і гнучкість мають вирішальне значення для людей і організацій. Оскільки прогнозується, що темпи змін на світовому ринку праці збільшуватимуться, адаптивність допоможе команді залишатися універсальною та зібраною в умовах цих змін.

Список базових навичок, які зміцнять команду і допоможуть просунутися кар'єрними сходами:

Спілкування. Ефективне спілкування між керівництвом компанії та командою допомагає об'єднувати, мотивувати та надихати працівників. Обслуговування клієнтів. ШІ вже спричинив переломні зміни у сфері обслуговування клієнтів, але є аспекти цієї функції, які не можуть і не повинні бути автоматизовані.

Лідерство. Незалежно від вашого становища в організаційній структурі, лідерські якості, як і раніше, мають вирішальне значення для бізнесу.

Управління проектом. Лідери та керівники проектів, які можуть тримати всіх на одній хвилі, мають великий попит.

Управління. Управлінські навички універсальні та довговічні, тому вони не вийдуть із моди найближчим часом.

Аналітика. У світі, який стає все більш керованим даними, аналітика набуває все більшого значення.

Командна праця. Команди, які добре працюють разом, залишаються адаптивними та злагодженими — і досягають відчутних результатів.

Продажі. Основи продажів - побудова відносин та залучення клієнтів - залишаються важливими у діловому світі.

Вирішення проблем. Застосування критичного мислення та стратегії для вирішення складних проблем може допомогти командам процвітати.

Дослідження. Інформації зараз більше, ніж будь-коли, і штучний інтелект надає людям абсолютно нові способи доступу до інформації та її використання. Люди, які розуміють, як використовувати ШІ, матимуть перевагу протягом наступних кількох років. Коли співробітники повністю зрозуміють це, вони зможуть покращити свою роботу і просунутися кар'єрними сходами.



Які навички затребувані в Україні

У 2024 році, швидкість та обсяг змін у суспільстві й технологіях досягають рекордних показників. Постійний розвиток навичок стає необхідністю для кожної людини, яка бажає успішно адаптуватись в цьому світі швидких змін, каже HR PM компанії Redi Ірина Олійник.

Навички, отримані сьогодні, будуть слугувати основою для майбутнього успіху та впевненого перетину викликів, які приносить з собою швидкоплинний світ 21 століття. Ірина Олійник HR PM компанії Redi

Експерти з ринку праці розповіли Delo.ua, які навички необхідні офісним працівникам, щоб команди і організації були успішними.

Здатність до постійного навчання

Ми живемо в еру надлишку інформації та дуже швидкого розвитку. Навчитись знаходити потрібну інформацію та швидко оновлювати свої знання – ключове уміння для успішної кар'єри, каже засновниця та СЕО екосистеми *ZMIST, та HR агенції 4TEAM, ідейна натхненниця і співзасновниця ІT Сluster Transcarpathia Жанна Капіца.

Постійне самовдосконалення і розвиток навичок це є базовим фактором успіху як у професійній кар'єрі, так і в особистому житті. Цей процес включає в себе постійне зростання та розвиток як особистісних, так і професійних навичок, щоб бути готовими до викликів і можливостей, які надає життя. Постійне самовдосконалення допомагає людям ставити перед собою нові цілі та завдання, розширювати свій кругозір, підвищувати свою ефективність та забезпечувати стабільний розвиток як професіоналів, каже HR PM компанії Redi Ірина Олійник.

Важливою частиною цього процесу є постійне вивчення нових технологій, отримання нових знань та навичок, а також здобуття нового досвіду. У результаті, людина, яка зосереджена на постійному самовдосконаленні, здатна досягати більш високих результатів у своїй професійній діяльності, має більше можливостей для кар'єрного зростання та особистого задоволення від роботи.

Водночас експерти підкреслюють, що не вся молодь має бажання вчитися, і мова в першу чергу йде про soft skills.

Що ми маємо з сьогоднішніми випускниками вишів? Це два роки ковіду плюс два роки великої війни, і результат - низькі комунікативні навички, зниження навичок соціальної адаптації роботи в колективах, інертність в професійному розвитку. Ці навички необхідно прищеплювати саме через навчання. Олексій Сокол директор з управління персоналом та адміністративного забезпечення ГЛОБУС БАНКУ

Цифрова грамотність та вміння швидко освоювати нові технології

Швидкі зміни в технологіях вимагають від працівників постійного оновлення своїх знань та навичок. Нові інструменти, програми та підходи до роботи з'являються на ринку зі швидкістю блискавки, і ті, хто може швидко адаптуватися до них, залишаються попереду.

За словами HR PM компанії Redi Ірини Олійник, компанії шукають працівників, які можуть швидко засвоювати нові технології, оскільки це дозволяє підтримувати високий рівень продуктивності та ефективності. Ті, хто швидко освоюють нові інструменти, можуть швидше адаптуватися до змін у робочих процесах та ефективніше впроваджувати нові технології в робоче середовище.

Здатність швидко освоювати нові технології дозволяє співробітникам бути більш гнучкими та конкурентоспроможними на ринку праці. Вони можуть швидше адаптуватися до нових вимог та ринкових тенденцій, що дозволяє їм легше зберігати свою привабливість для роботодавців.

У цифровому світі вміння працювати з різними програмами та платформами є критично важливим. Знання цифрових інструментів, аналіз даних та кібербезпека стануть ключовими навичками у 2024 році.

Перебуваючи на ранній стадії початку ери ШІ, всі ми замислюємось над роллю людини в майбутньому. Я точно знаю, що машини не зможуть перевершити блискучість думки професіонала, який займається улюбленою справою. Але вірю в синергію та взаємодію людини та ШІ. Жанна Капіца засновниця та СЕО екосистеми *ZMIST, та HR агенції 4TEAM, ідейна натхненниця і співзасновниця ІT Сluster Transcarpathia

Адаптивність і крос-функціональність

Люди, які вміють швидко адаптуватися до нових умов та ситуацій, матимуть перевагу на ринку праці. Світ проживає турбулентні часи, коли потрібно вміти вчасно реагувати на нові виклики, вирішувати кризи, прогнозувати ситуації й швидко змінювати спектр задач.

Зараз у світі, де технології та ринкові умови змінюються зі швидкістю світла, необхідно мати здатність швидко реагувати на ці зміни. Гнучкість дає співробітникам можливість адаптуватися до нових обставин, швидко змінювати свій підхід та стратегію роботи, щоб ефективно пристосуватися до нових умов.

Адаптивність дозволяє співробітникам бути більш відкритими до нових ідей та ініціатив. Відкритість до нових підходів та готовність спробовувати щось нове дозволяє команді швидше реагувати на виклики та швидше розвиватися.

Крім того, гнучкість та адаптивність сприяють ефективному впровадженню нових ідей та інновацій у компанії. Співробітники з цими якостями готові переглянути старі підходи та прийняти нові, що дозволяє організації бути більш конкурентоспроможною та інноваційною на ринку.

Експерт Олексій Сокол додав, що мова йде про вміння адаптуватися у швидкозмінному світі, а не лише в технологіях, а й у певних менеджерських та управлінських нововведеннях, з урахуванням сьогоденних реалій нашої країни.

Soft skills

Емоційний інтелект, комунікація, співпраця та вміння працювати в команді - ці навички надзвичайно цінні сьогодні та точно будуть затребуваними в майбутньому, підкреслює Жанна Капіца. Вміння ефективно спілкуватися з колегами, клієнтами та партнерами та вирішувати конфлікти стануть ключовими для успішної кар'єри. У 2024 році вимоги до комунікативних навичок можуть зрости, оскільки працівники все більше співпрацюють з віртуальними командами.

Вміння працювати не лише на власний результат, а на результат компанії. Усвідомлення того, що “команда-зірка” в сучасному світі важить набагато більше, ніж “команда зірок”. Саме командна робота сьогодні дозволяє виживати підприємствам в умовах війни, ефективно працювати та платити податки для забезпечення обороноздатності країни.

Креативність та інноваційне мислення

Прокачування та вдосконалення саме цих навичок може стати вирішальною для того, щоб бути конкурентоспроможним та успішним у майбутньому. Головне, не зупинятися вдосконалювати свої навички та вчитися новим, бо це ключ до досягнення успіху у будь-якій сфері.

У світі, де конкуренція постійно зростає, креативність стає ключовим елементом успіху. Здатність думати нестандартно, приходити з новими ідеями та інноваціями дозволить виділитися серед інших. Жанна Капіца засновниця та СЕО екосистеми *ZMIST, та HR агенції 4TEAM, ідейна натхненниця і співзасновниця ІT Сluster Transcarpathia

А додатковий інструмент - ключ, який допоможе пізнати себе глибше ви можете отримати завдяки глибинній психодіагностиці особистості. Цей мікс кращих світових методик допоможе виявити ваші індивідуальні здібності, потенціал та таланти, розвиваючи які ви досягнете ще більшого успіху.

Креативність дозволяє компаніям виділятися серед конкурентів шляхом створення унікальних продуктів, послуг або рішень, які відповідають на реальні потреби ринку. Інноваційні продукти або послуги можуть привертати нових клієнтів та забезпечувати відмінні конкурентні переваги.

Також, креативне мислення допомагає вирішувати складні проблеми та виклики, з якими стикаються компанії у процесі свого розвитку. Креативні підходи до вирішення проблем можуть привести до знаходження непередбачуваних рішень та ефективних стратегій.

Інновації стимулюють розвиток бізнесу, дозволяючи компаніям залишатися на крок попереду своїх конкурентів. Постійний пошук новаторських ідей та розвиток нових технологій допомагає компаніям адаптуватися до змін в ринкових умовах та задовольняти зростаючі потреби клієнтів. Крім того, креативність та інноваційне мислення створюють атмосферу в компанії, яка сприяє залученню та утриманню талановитих співробітників. Компанії, які відділяються своєю здатністю до інновацій та стимулюють креативність своїх працівників, зазвичай мають конкурентну перевагу на ринку праці.

Ці навички є двигунами розвитку бізнесу, оскільки вони сприяють пошуку нових ідей, підходів та рішень, що відкривають нові можливості та сприяють досягненню конкурентних переваг. Ірина Олійник HR PM компанії Redi

Крім того, експерти зазначили, що також важливими і затребуваними навичками є:

Щодо досвіду роботи, найголовніше, щоб працівник мав не лише уявлення про сферу діяльності, а ще був обізнаний з основними “технологічними” процесами роботи, мав досвід роботи в практичній царині.

За умови обмеженого ринку праці цей фактор стає дуже важливим. Попри те, що роботодавці почали інтенсивно залучати студентів до роботи на неповний робочий час, має бути міцна основа досвідчених фахівців для передачі досвіду. Олексій Сокол директор з управління персоналом та адміністративного забезпечення ГЛОБУС БАНКУ

Таким чином, завдяки навчанню та вдосконаленню навичок людина зберігає конкурентність на ринку праці та забезпечує собі більше можливостей у кар'єрному зростанні. Крім того, постійний розвиток допомагає відчувати себе впевнено та компетентно спроможною у будь-яких життєвих ситуаціях, підвищуючи рівень задоволення від досягнень і самореалізації, резюмувала експерт Ірина Олійник.