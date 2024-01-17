"Пропозицій роботи стає більше, проте кандидатів — ні". Як швидко закриваються вакансії і чи зможе Україна подолати кадрову кризу у 2024 році

Кандидати, які перебувають у пошуку роботи, з нетерпінням чекають, коли роботодавець почне розглядати резюме, а в ідеалі - покличе на співбесіду. Тривале очікування відповіді з боку роботодавця часом призводить до того, що кандидат втрачає надію, проте термін розгляду резюме може бути як швидким, так і тривалим. Скільки роботодавці можуть розглядати резюме кандидата, як швидко закриваються вакансії і чи вдасться подолати кадровий голод у 2024 році - дізналось Delo.ua.

У питаннях швидкості закриття вакансій картина дуже різниться в залежності від професії, регіону, зарплатні. В OLX Робота кажуть, що деякі вакансії закривається миттєво в день публікації, інші — ледь отримують кілька відгуків за місяць, бо за нею шукають дуже вузькопрофільного, дефіцитного спеціаліста або ж умови надто специфічні.

Також є таке поняття як “вічні” вакансії, які компанії розміщують місяцями, а то й роками не закриваючи. Така тенденция часто спостерігається у сфері роздрібної торгівлі, логістики, виробництва. Наприклад, коли екстенсивно зростає мережа супермаркетів і стабільно шукають касирів, вантажників. Або ж на виробництві є дуже високий дефіцит кваліфікованих зварювальників, слюсарів високого розряду і їх можуть продовжувати шукати, навіть коли на поточний момент позиція закрита, щоб мати резерв.

Загалом, ще з літа 2022 року спостерігається висока динаміка відновлення ринку праці в кількості вакансій. Здебільшого, це вакансії робітничого сегмента — для так званих блакитних комірців.

"Тож пропозицій роботи стає більше, проте кандидатів — ні. На відміну від весни 2022, ми більше не спостерігаємо шаленого сплеску активності пошукачів. Хтось уже знайшов роботу, близько 6 мільйонів людей виїхали за кордон, велика кількість потенційних кандидатів прямо або опосередковано залучені у військових діях", - кажуть аналітики OLX Робота.

Також, згідно з дослідженнями OLX Робота, кандидати наразі менш схильні змінювати місце роботи, тобто якщо раніше частою була ситуація, коли людина маючи роботу продовжувала моніторити ринок праці, розглядаючи можливість переходу на нове місце, з дещо кращими умовами, то тепер працівники більше цінують стабільність що, звісно, також впливає на кількість кандидатів на ринку та швидкість закриття вакансій.

В яких галузях швидко закриваються вакансії?

Згідно з аналітикою OLX Робота, наразі найшвидше закриваються вакансії у сфері готельно-ресторанного бізнесу. Сфера почала оживати й відповідно інтерес до роботи в ній. В середньому вакансії у сфері готельно-ресторанного бізнесу закриваються за 11-14 днів. Також з високою динамікою закриваються вакансії з пропозиціями підробітку, роботи для студентів. По інших сферах термін закриття вакансій коливається в межах 1 місяця, а іноді триває і близько 60 днів.

"Якщо ж говорити про тенденції, то у 2023 році ми спостерігали зниження швидкості закриття вакансій орієнтовно на 24% в порівнянні з 2022 роком. Попри це, щонайменше на 26% вакансій більше було закрито у 2023, ніж у 2022", - розповіли в OLX Робота.

Найчастіше у 2023 році на платформі OLX Робота шукали продавців, кількість пропозицій роботи за цією спеціальністю виросла вдвічі у 2023 році та складала 50 533 вакансії проти 25 294 у 2022-му. А от з водіями інша картина — вакансій за цією спеціальністю у 2023 році було на 27% менше (23 275), ніж у 2022-му (31 747).

Що стосується пошукачів, то тенденції схожі — найбільше вони відгукувались на вакансії продавців, водіїв, різноробів, короткострокового підробітку, роботи для студентів — як у 2022-му, так і у 2023 році.

За даними Work.ua у 2023 році спостерігалась особливо висока конкуренція серед шукачів за віддалену роботу та посади в IT. Саме такі пропозиції роботи отримали рекордну кількість відгуків за 1 день. Вакансія, яка стала рекордсменом за кількістю відгуків це менеджер з обробки онлайн-замовлень магазину корейської косметики, на яку за добу відгукнулись 778 кандидатів. Компанія пропонувала зарплату нижче за середню (6 000 грн), але шукачів привабила можливість працювати віддалено неповний робочий день.

Також 500+ відгуків за 1 день отримали вакансії зі сфери IT. Зокрема, 631 шукач надіслав резюме на вакансію UI/UX-дизайнера до маркетингового агентства. Ще 537 відгуків надійшло на вакансію Trainee/Junior Front-end developer для розробника із 6 місяцями досвіду. І замикає трійку лідерів у IT пропозиція роботи для Front-end програміста (ReactJS). У вакансії шукачам обіцяли “невелику зарплату й багато роботи”, однак вона зібрала 504 відгуки за день.

В цілому у 2023 році конкуренція серед шукачів падала від місяця до місяця. Водночас деякі кандидати були досить проактивними й надіслали рекордну кількість резюме за 1 день. Наприклад, один шукач за добу відгукнувся на 414 вакансій, який надіслав резюме різноробочого, але раніше був вчителем російської мови. Також Head Team/Керівник арбітражної команди (Google/Facebook) мав 404 відгуків за день, менеджер із розвитку, що 380 разів за добу надіслав резюме та менеджер із продажів та розвитку бізнесу, що відгукнувся на 374 вакансії за 1 день.

“На тлі таких цифр за добу може здатися, що надіслати кілька сотень відгуків на місяць — дрібниці. Однак це свідчить про неабияке завзяття в пошуку роботи. За цим критерієм найжвавішими шукачі були в березні 2023 року — тоді аж 173 людини надіслали понад 200 відгуків за 1 місяць. А от найменше активності кандидати очікувано проявляли в грудні — тоді 89 шукачів надіслали понад 200 відгуків кожен”, - кажуть у Work.ua.

За словами HR-експертки, власниці Агенції TalentMatch Наталії Слинько, термін закриття вакансій у 2023 збільшився. За розрахунками аналітиків середній термін на закриття вакансії складає 45 днів, при цьому це не тільки складні і типові вакансії, а й доволі рядові.

“Якщо порівнювати з 2022-м, то ринок відновився тільки з осені, коли вакансії закривали за 14-21 день. Якщо порівнювати з 2021-м, то тоді було в середньому 30-32 дні”, - розповіла Delo.ua HR-експертка Наталія.

Вона назвала декілька чинників, які впливають на збільшення строку закриття вакансій, зокрема це:

Неспівпадіння очікувань роботодавців в частині вимог і очікування кандидатів в частині зарплати. Роботодавці шукають більш професійних фахівців за менші гроші.

Кандидати не відповідають критеріям пошуку.

Загальна кількість відгуків дуже знизилась: з 25-30 на початку 2023 року до 12 на кінець року.

Скільки часу HR-фахівці переглядають резюме

Як зазначають аналітики Work.ua найвищу конкуренцію серед шукачів у 2023 році стабільно спостерігали у Київській, Харківській та Вінницькій областях. Однак з-поміж лідерів лише у Вінницькій області кількість пропозицій роботи була більша, ніж до повномасштабного вторгнення. Натомість найнижчу конкуренцію від місяця до місяця спостерігалась у Закарпатській, Чернівецькій та Херсонській областях.

Коли рекрутери працюють із відгуками шукачів, то в середньому від моменту відгуку на вакансію до відкриття резюме минає 107 годин, або 4,5 дні. Тобто HR-и зазвичай збирають певну базу кандидатів на вакансію і переглядають їхні резюме. Однак були й випадки, коли одразу кілька рекрутерів відкрили резюме шукача за декілька секунд від моменту, коли він відгукнувся на вакансію.

Прогноз на 2024 рік

HR-експертка Наталія Слинько вважає, що у 2024 році на ринку праці ситуація суттєво погіршиться і буде вимагати нетривіальних рішень: жінки на чоловічих професіях, швидке перенавчання, автоматизація участків.

“Міграція продовжується, хоч і меншими темпами. Зараз вона вже все частіше пов'язана з моральною втомою і відсутність оптимізму на майбутнє. Також на ринок праці сильно вплине мобілізація”, - зазначає Слинько.

Схожу думку висловили представники OLX Робота. В компанії вважають, що наявні тренди кадрового голоду ще більше загостряться у 2024 році. Вже зараз підприємства, що стикнулись з дефіцитом кадрів, б’ють на сполох, особливо на виробництвах. Непросто буде сфері роздрібної торгівлі, логістиці, агросфері. Адже часто ситуація є вже критичною і потребує системних рішень.

"Постає гостре питання, як і чи зможемо ми пройти кадрову кризу, адже вона має пряме відображення і на темпах відновлення країни навіть при достатньому фінансуванні. Чи будуватиме хтось заводи, якщо на них нікому працювати?", - зауважили в OLX Робота.