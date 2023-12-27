Які професії будуть потрібні у 2024 році

Delo.ua опитало представників бізнесу окремих галузей і експертів з ринку праці, щоб дізнатись, спеціалісти яких професій будуть затребувані у 2024 році, а також про дефіцитні спеціальності і навички фахівців.

Згідно з результатами дослідження ManpowerGroup, у 2024 році глобальний дефіцит талантів буде складати 75%, адже роботодавці стверджують, що їм важко знайти талановитих спеціалістів з необхідними навичками, зокрема у галузях ІТ та дані, інженерія, продажі та маркетинг, логістика. А також фахівців, які можуть в роботі використовувати ШІ.

Глобальне опитування також показало, що у І кварталі 2024 року 42% роботодавців планують наймати людей. Якщо говорити про Україну, згідно з даними дослідження ЕВА, 40% опитаних роботодавців у 2024 році планують збільшити штат. У 2023 році цей показник досяг 19%. Водночас Work.ua опитало роботодавців, в результаті якого стало відомо, що 55% респондентів планують збільшити кількість співробітників в наступному році.

У 2023 році зміни на ринку праці відбувалися під впливом сезонних чинників, каже редакторка Work.ua Євгенія Кузенкова. Наприклад, навесні роботодавці активно шукають садівників та дизайнерів інтерʼєрів. Ближче до літа зростає попит на будівельників, арматурників, монтажників. Напередодні нового навчального сезону активніше шукають педагогів. Восени, що вважається “високим сезоном” для бізнесу, зростає попит на маркетологів, піарників, офіс-менеджерів.

“Та ж тенденція, імовірно, збережеться у 2024. А це значить, що і роботодавці, і шукачі можуть спиратися на певні прогнози”, - каже Євгенія.

Тенденція останніх місяців — найбільшу кількість вакансій роботодавці розміщують у категорії “Робочі спеціальності, виробництво”. Попередній незмінний лідер, категорія “Сфера обслуговування”, яка вже другий місяць обіймає другу сходинку. При цьому серед вакансій на платформі Work.ua, на які роботодавці отримують найменшу кількість відгуків, це специфічні робітничі професії: штампувальник, гірник, порізчик, бляхар. З огляду на цю тенденцію у Work.ua прогнозують, що високий попит на робітничі спеціальності збережеться й у 2024 році.

Ще одна тенденція — стабільно високий попит на медиків. У листопаді 2023 року кількість вакансій органічно зменшилася після буму пропозицій роботи у жовтні. Цей спад був пропорційним в усіх категоріях, окрім “Медицина, фармацевтика”, де кількість вакансій не змінилася.

“Саме лікарі — основний дефіцит ринку праці. Найменшу кількість відгуків роботодавці отримують від ендоскопістів, ендокринологів, гастроентерологів”, - наголошують експерти Work.ua.

Найменш дефіцитними є професії, за якими можлива дистанційна робота. Адже саме на вакансії з віддаленою роботою шукачі відгукуються у 5 разів частіше, ніж на роботу офлайн. Особливо висока конкуренція на IT-професії: верстальник, Front-end програміст, вебдизайнер, тестувальник, JavaScript-програміст.

Затребувані професії в ІТ

Засновниця та CEO рекрутингового агентства 4TEAM, співзасновник та колишній CEO Закарпатського ІТ Кластеру Жанна Капіца вважає, що найпопулярнішими професіями в Україні на найближчі роки залишаться фахівці різних напрямків у галузі IT / tech.

По-перше, роль технологій та ІТ у наближенні перемоги України і у плані відновлення країни дуже велика. Практично в кожній галузі потрібні будуть IT-технології. По-друге, багато професій потребують багаторічного навчання в університетах. Одночасно вхід в IT-сектор порівняно швидкий – для джуніора іноді достатньо закінчити якісні курси. І на завершення: єдина сфера економіки, яка не зазнала стагнації під час війни – це технологічні компанії.

В цьому секторі вже з’явилось і ще з’являться багато нових для України галузей, професій і вакансій. Наприклад, наразі є багато запитів на операторів дронів, є й інші спеціальності, що стрімко стають популярними: розробники дронів, фахівці зі штучного інтелекту, фахівці з кібербезпеки.

Шкода, що саме за таких обставин, але Україна зараз має найбільший досвід у розробці й використанні military та defence tech продуктів. Тому активно створюються стартапи в цих галузях для розвитку військових інновацій. Жанна Капіца Засновниця та CEO рекрутингового агентства 4TEAM, співзасновник та колишній CEO Закарпатського ІТ Кластеру

Серед перспективних напрямів — дрони, роботизовані наземні платформи, штучний інтелект, радіоелектронна боротьба, супутниковий звʼязок, системи ситуаційної обізнаності, захист неба тощо.

Таким чином на ринку можуть стати потрібними наступні професії:

інженери розробки та вдосконалення військової техніки;

спеціалісти з авіаційних технологій для виробництва та обслуговування бойових літаків та дронів;

фахівці зі зброєзнавства та бронетехніки;

спеціалісти з кібербезпеки для захисту військових систем від кібератак;

програмісти та інженери, які розробляють програмне забезпечення для військових потреб;

аналітики та консультанти з питань безпеки для прогнозування загроз та розробки заходів безпеки.

Також буде великий попит на спеціалістів у секторі health tech:

розробників біонічних та кіберпротезів (фахівець, який буде створювати натуральні людські тканини і поєднувати їх з протезами, для подальшої імплантації);

діджитал-терапевтів (допомога онлайн), IT-лікарів (фахівець, який створює програмне забезпечення для лікувального та діагностичного устаткування);

молекулярні біологи (фахівець, який розробляє на молекулярному рівні різні ліки).

Жанна також вважає, що автоматизація та роботизація знайдуть широке застосування в медичній практиці, особливо в хірургії та у виготовлені медичних матеріалів. Пристрої та сенсори для відстежування здоров'я забезпечать новий рівень зв'язку між пацієнтами та лікарями, штучний інтелект буде особливо доцільний у діагностиці.

Тому в майбутні роки інженери зі штучного інтелекту (ШІ) мають важливу роль у розробці та впровадженні технологій, пов'язаних з машинним навчанням, обробкою природної мови, комп'ютерним зором та іншими галузями штучного інтелекту. І також IoT-інженери (інженери у галузі інтернету речей, що створюють мережі фізичних пристроїв, де передачі даних здійснюється без участі людини).

Для роботи спеціалістам будуть потрібні знання машинного та навчання, NLP-технологій, комп'ютерного зору, інтернету речей, великих даних та роботи з ними, розробки та оптимізації моделей та ін.

Також думаю, що інженери з хмарних технологій набудуть, навіть, більшого попиту. Ці фахівці вже відіграють важливу роль у розробці, впровадженні та підтримці інфраструктури хмарних обчислень і ця тенденція має залишитись. Жанна Капіца Засновниця та CEO рекрутингового агентства 4TEAM, співзасновник та колишній CEO Закарпатського ІТ Кластеру

Для роботи знадобляться знання: основних хмарних платформ (Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP), IBM Cloud та ін.), віртуалізації (VMware, Hyper-V та KVM), контейнеризації (Docker та Kubernetes), мережевих технологій у контексті хмарних обчислень, включаючи віртуальні приватні хмари (VPC, VPN та CDN), DevOps та ін.

Щодо допомоги світчерам, особливо військовим та ветеранам, за словами Жанни Капіци, активно розвиватиметься кар’єрне консультування, набуде масовості застосування глибинної психодіагностики особистості, що допомагає визначити ті сфери діяльності, де людина буде ефективно розвиватися та досягати результатів.

HR-директорка Mitgo Group в Україні Вікторія Федусенко додала, що в наступному році зросте попит на контент-маркетологів, оскільки створення високоякісного контенту набуває все більшої цінності для успішної реалізації стратегії маркетингу.

Також будуть затребуваними аналітики вебданих, робота яких необхідна для прийняття рішень щодо ефективності маркетингових інтернет-кампаній. А також досвідчені менеджери з залучення клієнтів та розвитку бізнесу зі знанням іноземних мов є і будуть затребуваними та дефіцитними фахівцями у 2024 році.

Оскільки компанія активно масштабує свої бізнеси на міжнародному ринку, ми завжди у пошуку менеджерів із залучення клієнтів з досвідом у Martech сфері, які вільно володіють англійською та іншими іноземними мовами. На жаль, таких спеціалістів небагато на ринку і вони завжди є найбільш затребуваними та дефіцитними особливо в нинішніх реаліях кадрового голоду в Україні. Вікторія Федусенко HR-директорка Mitgo Group в Україні

Дефіцит кадрів в ритейлі

Заступник Генерального директора з управління персоналу Еко Маркет Людмила Чорноморець прогнозує у 2024 рік зростання дефіциту кадрів у сфері ритейлу. В основному це буде стосуватись кваліфікованих працівників, незалежно від їх спеціалізації.

Ми вже спостерігаємо високу конкуренцію на ринку як щодо умовно офісних позицій, таких як IT-працівники, комерційні менеджери, технологи, так і щодо позицій на місцях – пекарі, обвалювальники м’яса, кухарі. І, на жаль, до завершення війни ми не бачимо передумов до змін. Людмила Чорноморець Заступник Генерального директора з управління персоналу Еко Маркет

За її словами, наразі ринок ритейлу працює над пошуком рішень. Наприклад, ЕКО МАРКЕТ виходить з ситуації завдяки розвитку внутрішніх програм з підвищення кваліфікації співробітників та зміною гендерного складу.

“Вважаю, що друга складова скоро стане загальним трендом для всієї галузі, та для цього ще потрібно ввести багато змін. Наприклад, наша мережа веде активну роботу з контрагентами, зокрема з постачальниками, щодо зменшення розміру пакувань. В країнах ЄС така практика є вже звичною та дозволяє людям на складах чи в магазинах витрачати менше зусиль”, - каже Людмила.

Наприклад, мішок з цукром розбивається на пакування по 5-10 кг, з якими набагато легше та зручніше працювати. Завдяки цьому мережі можуть залучати більше жінок та людей з інвалідністю на вакансії вантажників, пакувальників тощо

Вона додала, що спільним завданням бізнесу та держави на 2024 рік та подальші роки буде інтеграція в мирне життя українських захисників та захисниць, які через війну зазнали дуже серйозних поранень. Для прикладу, в ЕКО МАРКЕТ вже працюють над розширенням переліку вакансій для людей з інвалідністю, розвивають доступність та безбар'єрність мережі.

“Проте акцентую, що без підтримки держави, без створення нею відповідних умов, таких як надання пільг, зміни законодавства тощо, тільки одному бізнесу буде дуже важко самостійно зробити нашу країну справді доступною для всіх”, - резюмувала Людмила.

Адже підтримка захисників і захисниць це комплексний процес, у який держава має бути також залучена та стимулювати всіх інших гравців рухатись цим напрямком, щоб пришвидшити зміни.