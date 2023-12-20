Дефіцит кадрів, військовий рекрутинг і штучний інтелект: які тренди будуть мати вплив на ринок праці у 2024 році

Work.ua проаналізував, яким був ринок праці у 2023-му, зробивши висновки що чекає роботодавца та шукача у наступному році. Delo.ua вибрало головні тенденції поточного року та виклики на ринку праці у 2024-му.

Дефіцит кадрів та шляхи його подолання

У 2023 році абсолютна більшість роботодавців зіткнулися із дефіцитом кадрів. Він посилювався нерівномірним відновленням ринку праці як у географічному, так і галузевому вимірі.

Серед основних причин дефіциту кадрів — сотні тисяч українців були мобілізовані на захист держави, мільйони змушені виїхати за кордон чи стали внутрішньо переміщеними особами. У Мінекономіки заявляють, що така ситуація є найбільшою міграційною кризою з часів Другої світової війни.

При цьому дослідження показують, що за кордоном можуть залишитися понад 3 млн українців.

Чи планують роботодавці розширювати штат у 2024 році

За даними Work.ua, 41% опитаних не планують суттєвих змін у 2024 році. Натомість 55% опитаних планують збільшити кількість співробітників. Лише 4% опитаних прогнозують скорочення штату наступного року.

Чи планують фахівці змінювати професію у 2024 році

Щодо карʼєрних планів фахівців, то левова частка опитанних Work.ua респондентів ще не визначилися, чи будуть змінювати професію або місце роботи у 2024 році. Ще 31% респондентів має намір опанувати нову професію, а 13% — змінити поточне місце роботи. І лише 17% опитаних не планують жодних змін.

Так, роботодавцям доведеться вживати заходів не лише для подолання дефіциту кадрів, а й для утримання вже наявних співробітників, наприклад, через підвищення зарплати або обсягу бенефітів, які компанії пропонують українцям.

Зарплата в Україні

Підвищення заробітної плати — один з інструментів, які роботодавці використовували для подолання дефіциту кадрів у 2023 році. Аналітики Work.ua зазначають, що цього року середня заробітна плата зросла на 23% — з 15 000 грн у січні до 18 500 грн у листопаді.

Більш як на 50% з січня до листопада 2023 року виросли доходи таких спеціалістів:

з 11 000 грн до 18 500 грн (+68%) — в укладальника;

з 20 000 грн до 32 500 грн (+63%) — у медіапродюсера;

з 9 250 грн до 14 500 грн (+57%) — у мийника;

з 22 500 грн до 33 750 грн (+50%) — в автослюсаря;

з 20 000 грн до 30 000 (+50%) — у висотника;

з 20 000 грн до 30 000 (+50%) — у технолога меблів.

Найбільше зросли доходи у представників таких професій:

з 56 250 грн до 70 000 грн — у Net-програмістів;

з 20 000 грн до 32 500 грн — у медіапродюсерів;

з 22 500 грн до 33 750 грн — в автослюсарів;

з 20 000 грн до 30 000 грн — у висотників;

з 30 000 грн до 40 000 грн — у рієлторів.

Так змінилися зарплати цих же спеціалістів у ІІІ квартилі (показник, що найчастіше відповідає рівню зарплати спеціаліста вищого рівня):

з 85 000 грн до 105 000 грн — у Net-програмістів;

з 25 625 грн до 40 000 грн — у медіапродюсерів;

з 30 000 грн до 43 750 грн — в автослюсарів;

з 25 000 грн до 31 250 грн — у висотників;

з 40 000 грн до 50 000 грн — у рієлторів.

Результати опитування Work.ua показали, що 46% работодавців поки не планують переглядати розмір зарплати працівників у 2024 році. Водночас 30% опитаних закладають у бюджет підвищення оплати праці співробітників до 10%. Скорочення зарплат прогнозують лише 1% опитаних роботодавців.

Бенефіти для фахівців

Коли роботодавцю не вдається конкурувати за шукача оплатою праці, бізнес впроваджує бенефіти — додаткові переваги, які отримує працівник. Серед бенефітів, крім підвищення зарплати, які хочуть отримувати фахівці:

гібридний формат роботи;

компенсація витрат на навчання та хобі;

додаткові дні відпустки.

В свою чергу бізнес планує надавати такі бенефіти співробітникам у 2024 році:

Нове явище на ринку праці - військовий рекрутинг

Повномасштабне вторгнення змушує змінити погляд на залучення людей до служби в армії. Адже велика частина військового підрозділу — це, по суті, цивільні професії: кваліфіковані екскаваторники, водії, дизелісти, діловоди, медики, психологи, діловоди, бухгалтери, кухарі тощо.

Військовий рекрутинг — це про нову модель для формування війська, коли людина сама може обирати, де і ким служити.

Адаптація до потреб ветеранів

Як стверджує Міністерство у справах ветеранів, "після завершення війни ми будемо мати близько 5 мільйонів людей, дотичних до ветеранської політики. Це безпосередньо учасники бойових дій". Тому завдання бізнесу і суспільства — адаптувати середовище до потреб кожної людини, яка є його повноправною частиною.

"Уже в недалекому майбутньому на ринку праці, напевно, не буде жодної організації, де не працюватимуть ветерани. На ринку є компанії, які вже мають досвід працевлаштування ветеранів, які мають своїх працівників у лавах Сил оборони. А є 65% компаній, які заявляють, що не мають досвіду співпраці з ветеранами. Тому є над чим працювати", — підкреслює керівниця проєкту "Назустріч" у Work.ua Анастасія Розлуцька.

Як зазначають аналітики платформи для пошуку роботи, у 2023 році кількість вакансій для людей з інвалідністю збільшилася на 97%, для ветеранів — на 133%.

Запровадження програм адаптації ветеранів — частина HR-стратегії на 2024 рік у великих компаніях.

Ментальне здоров'я працівників

За оцінками ВООЗ, кожен четвертий українець матиме проблеми з психічним здоров’ям після закінчення війни: від тривог і стресу до важчих станів. Окрім ключової причини стресу в нашому житті — повномасштабного вторгнення — люди відчувають страх за майбутнє. Ця тенденція простежується на рівні міжнародних досліджень. Американський портал Glassdoor у своїх прогнозах на 2024 рік виокремлює страх втрати роботи, що впливатиме на моральний стан працівників.

В Україні суспільний запит на турботу про ментальне здоровʼя зростає. Від початку повномасштабного вторгнення попит на психологів зріс у 3 рази.

Щоб підтримати ментальне здоровʼя працівників та не допускати вигорання в колективі роботодавці можуть найняти корпоративних психологів, впровадити заняття з йоги чи медитацій, регулярні one-to-one зустрічі зі співробітниками, ввести гнучкий графік роботи і культуру відпусток у компанії (зокрема, коли керівники заохочують працівників до використання відпусток).

Штучний інтелект

На сьогодні штучний інтелект не замінить більшості професій. Проте люди, що вміють користуватися сучасними технологіями, матимуть перевагу над тими, хто не опанував ШІ. Опитування Work.ua показало, що 33% роботодавців очікують від кандидатів навичок використання ШІ.

Повернення до офісів

Work.ua запитав у роботодавців, чи планують вони повертати до офісів співробітників, які працювали дистанційно. Так, 44% опитаних взагалі не мають у штаті віддалених працівників, тож для них це питання не є актуальним. Ще 18% поки не визначилися зі своїми планами на 2024 рік. 17% вже скасували практику віддаленої роботи. Нарешті 12% опитаних дають свободу дій працівникам: всі охочі й далі зможуть працювати онлайн. Ще 9% респондентів впровадять гібридну зайнятість у 2024 році.