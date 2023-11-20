Міноборони залучило Work.ua до рекрутингу до лав ЗСУ

Міністерство оборони домовилося з сайтом з працевлаштування Work.ua про його залучення до проєкту рекрутингу до лав Збройних сил України. Як повідомляють у відомстві, відповідну угоду підписали заступниця міністра Наталія Калмикова та співзасновник і гендиректор Work.ua Артур Міхно.

"Система сучасного підбору кадрів для ЗСУ має запрацювати якнайшвидше. Адже війська потребують фахових спеціалістів, а люди мають чітко розуміти, в яку частину і на яку військову спеціальність вони йтимуть. Рекрутингова компанія надаватиме послуги в інтересах армії безкоштовно", - зазначила Калмикова.

Міхно зі свого боку зауважив, що його компанія готова запропонувати послуги для системного підходу до залучення військовозобов’язаних до лав ЗСУ, зокрема з цивільними спеціальностями.

"Сьогодні ЗСУ потребують дуже багато спеціалістів із цивільними спеціальностями. Це і водії, і слюсарі, і газозварники, і будівельники. Ми хочемо надати можливість підрозділам набирати фахових військовослужбовців, які мають відповідний досвід в цивільному житті. Ця співпраця зробить наше військо набагато ефективнішим", - прокоментував керівник Work.ua.

Нагадаємо, що це вже друга рекрутингова компанія, з якою уклало угоду Міноборони. Першою 13 листопада стала організація Lobby X: у ній зазначали, що вже мають великий досвід у пошуку кадрів для ЗСУ.

Міноборони наразі продовжує перемовини з низкою інших учасників ринку працевлаштування. Аби долучитися до організації рекрутингу, компанії можуть писати на електронну пошту [email protected].