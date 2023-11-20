Минобороны привлекло Work.ua к рекрутингу в ряды ВСУ

Министерство обороны договорилось с сайтом по трудоустройству Work.ua о его привлечении к проекту рекрутинга в ряды Вооруженных сил Украины. Как сообщают в ведомстве, соответствующее соглашение подписали заместитель министра Наталья Калмыкова и соучредитель и гендиректор Work.ua Артур Михно.

"Система современного подбора кадров для ВСУ должна заработать как можно быстрее. Ведь войска нуждаются в профессиональных специалистах, а люди должны четко понимать, в какую часть и на какую военную специальность они будут идти. Рекрутинговая компания будет предоставлять услуги в интересах армии бесплатно", - отметила Калмыкова.

Михно со своей стороны отметил, что его компания готова предложить услуги для системного подхода к привлечению военнообязанных в ряды ВСУ, в том числе с гражданскими специальностями.

"Сегодня ВСУ нуждаются в очень многих специалистах по гражданским специальностям. Это и водители, и слесари, и газосварщики, и строители. Мы хотим предоставить возможность подразделениям набирать профессиональных военнослужащих, имеющих соответствующий опыт в гражданской жизни. Это сотрудничество сделает наше войско гораздо эффективнее", – прокомментировал руководитель Work.ua.

Напомним, что это уже вторая рекрутинговая компания, с которой заключило соглашение Минобороны. Первой 13 ноября стала организация Lobby X: в ней отмечали, что уже имеют большой опыт поиска кадров для ВСУ.

Минобороны сейчас продолжает переговоры с рядом других участников рынка трудоустройства. Чтобы принять участие в организации рекрутинга, компании могут писать на электронную почту [email protected].