Минобороны начинает набор в ВСУ через рекрутинговые компании

Министерство обороны объявило о начале проекта по рекрутингу в ряды Вооруженных сил Украины. Как говорится в сообщении ведомства, соответствующий договор подписали заместитель министра Наталья Калмыкова и глава организации Lobby X Владислав Грезев. Отмечается, что рекрутеры будут выполнять работу в интересах армии бесплатно.

"Проект позволит человеку выбрать конкретное подразделение на определенной должности, где его гражданский опыт будет наиболее полезен. В ближайшее время в рамках проекта мы планируем подписать следующие соглашения с рекрутинговыми компаниями", - указала Калмыкова.

В свою очередь Грезев отметил, что Lobby X имеет большой опыт в поиске кадров для ВСУ. По его словам, армии нужны люди разных профессий – от гранатометчиков и минометчиков, до программистов и поваров. Сотрудничество же с Минобороны позволит масштабировать работу, которую проводила компания.

Посмотреть какие вакансии сейчас ищут в ВСУ, можно по ссылке. В Минобороны при этом добавляют, что ведут переговоры с рядом других участников рынка трудоустройства. Ведомство призывает компании, желающие принять участие в проекте рекрутинга, писать на электронную почту [email protected].

Напомним, что ранее в этом месяце министр обороны Рустем Умеров утвердил концепцию военной кадровой политики Минобороны до 2028 года, направленную, в частности, на гарантированное удовлетворение потребностей ВСУ в людях во время полномасштабной войны.

Ожидаемыми результатами ее реализации должно стать, в частности, функционирование действенной системы рекрутинга в ВСУ профессионального и мотивированного личного состава, человекоцентрический подход к управлению карьерой военных с учетом их образования, профессионального развития, а также гендерного равенства.