Рекрутинг вместо призыва: в Минобороны утвердили Концепцию военной кадровой политики

Министр обороны Рустем Умеров подписал Указ об утверждении Концепции военной кадровой политики до 2028 года.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что документ определяет стратегическое видение развития военной кадровой политики в сфере обороны в течение следующих пяти лет – как во время действия военного положения, так и в мирное время.

Главный акцент концепции — гарантированное удовлетворение потребностей ВСУ в людях во время полномасштабной войны, интеграция в евроатлантическое пространство безопасности, взаимосовместимость ВСУ с вооруженными силами государств-членов НАТО.

Каких результатов ожидают

ВСУ перейдут на военную службу по контракту. Срочную военную службу заменят интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста;

в Украине будет функционировать действенная система рекрутинга ВСУ профессиональным и мотивированным личным составом;

человекоцентрический подход к управлению карьерой военнослужащих с учетом их образования, профессионального развития, гендерного равенства. Равные возможности мужчин и женщин в ВСУ;

усовершенствованная электронная система военного учета;

автоматизированные и цифровые процессы управления персоналом;

расширенное сотрудничество между украинскими высшими учебными заведениями и вузами государств-членов НАТО и ЕС;

эффективная и прозрачная система денежного довольствия военнослужащих и обеспечения их жильем;

усовершенствованное психологическое обеспечение;

новая культура взаимоотношений между командирами и подчиненными;

надлежащие условия для перехода от военной карьеры к гражданской жизни военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы.

Мобилизация в Украине

Отметим, что назначенный 6 сентября новым министром обороны Рустем Умеров заявил, что хочет взяться за диджилизацию призыва на военную службу, введя электронный военный билет и электронный реестр призывников.

И безотлагательно под это программное заявление министра депутаты выписали законопроект, которым урегулируется вопрос создания и наполнения электронного реестра призывников и военнообязанных.

Предлагается, что в реестр будут заносить персональные и служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов и данные о необходимости комплектования личным составом ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, кроме информации, составляющей государственную тайну.

Законопроект предусматривает передачу Министерству обороны данных о гражданах в возрасте от 17 до 60 лет, содержащихся в различных государственных реестрах – Налоговой службе, Минздраве, Минюсте, МВД, ЦИК, Госмиграционной службе и других ведомств.

Военное ведомство получит также доступ к личным номерам телефонов и адресам электронной почты военнообязанных. Вся соответствующая информация будет содержаться в электронном кабинете военнообязанного, который должен быть создан в соответствии с этим проектом закона.

Кроме того, в Украине запустят реестр военнообязанных "Оберег", разрабатываемый Минцифрами.

Но, как обещает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, военнообязанным мужчинам через приложение "Дія" не будут раздавать повестки. По его словам, такое новшество даже не планируется.