Электронную очередь на ВВК ввели уже во всех военных поликлиниках

Сервис электронной очереди на прохождение военно-врачебной комиссии развернут уже во всех украинских военных поликлиниках, где можно пройти ВВК амбулаторно (без госпитализации), сообщают в Министерстве обороны.

Записаться на прохождение ВВК и профильных специалистов на конкретную дату и время через электронную очередь можно как в регистратуре медицинского учреждения, так и удаленно у начальника медицинской службы воинской части.

Отмечается, что за последний месяц почти половина пациентов военных поликлиник записались для прохождения ВВК удаленно и заранее. Наиболее активно электронной очередью пользуются в Киеве, Одессе, Днепре и Виннице.

Одним из основных преимуществ сервиса для военных называется исчезновение необходимости приезжать в поликлинику на 8 часов утра и целый день ждать приема к нужному врачу.

"На основе записей и прохождения ВВК представители заведений анализируют данные по загруженности и дефициту специалистов и в случае необходимости ищут дополнительных профильных специалистов как среди мобилизованных медиков, так и среди гражданских специалистов", - говорят в ведомстве.

Минобороны ставит своей целью привлечь всех начмедов воинских частей к пользованию сервисом для заблаговременной записи на ВВК. Доступ к сервису открыт для всех них.

Для того, чтобы военнослужащие получили возможность записываться через е-очередь, начмед должен обратиться в учреждение здравоохранения, в зоне подчинения которого находится подразделение, и получить от поликлиники инструкцию для последующей регистрации. После этого для него открывается кабинет, через который он сможет записывать военнослужащих на ВВК и прием к врачам.

Напомним также, что в Украине установили предельную длительность проведения медицинских осмотров для определения пригодности к военной службе в рамках ВВК в четыре рабочих дня.