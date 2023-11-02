Електронну чергу на ВЛК запровадили вже у всіх військових поліклініках

Сервіс електронної черги на проходження військово-лікарської комісії розгорнутий вже у всіх українських військових поліклініках, де можна пройти ВЛК амбулаторно (без госпіталізації), повідомляють у Міністерстві оборони.

Записатися на проходження ВЛК та до профільних спеціалістів на конкретну дату і час через електронну чергу можна як у реєстратурі медичного закладу, так і віддалено у начальника медичної служби військової частини.

Зазначається, що протягом останнього місяця майже половина пацієнтів військових поліклінік записалися для проходження ВЛК віддалено і заздалегідь. Найактивніше електронною чергою користуються у Києві, Одесі, Дніпрі та Вінниці.

Однією з основних переваг сервісу для військових називається зникнення потреби приїздити до поліклініки на 8 годину ранку та цілий день чекати на прийом до потрібного лікаря.

"На основі записів та проходження ВЛК представники закладів аналізують дані щодо завантаженості та дефіциту спеціалістів і в разі потреби шукають додаткових профільних спеціалістів як серед мобілізованих медиків, так і серед цивільних спеціалістів", - кажуть у відомстві.

Міноборони наразі ставить за мету залучити всіх начмедів військових частин до користування сервісом для завчасного запису на ВЛК. Наразі доступ до сервісу відкритий для всіх них.

Для того, аби військовослужбовці отримали можливість записуватися через "єЧергу", начмед має звернутися до закладу охорони здоровʼя, у зоні підпорядкування якого перебуває підрозділ, та отримати від поліклініки інструкцію для подальшої реєстрації. Після цього для нього відкривається кабінет, через який він зможе записувати військовослужбовців на ВЛК та на прийом до лікарів.

Нагадаємо також, що в Україні встановили граничний строк проведення медичних оглядів щодо придатності до військової служби в рамках ВЛК у чотири робочих дні.