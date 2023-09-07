МОЗ із правоохоронцями перевірять рішення ВВК про обмежену придатність до служби, видані з початку війни

Міністерство охорони здоров'я та правоохоронні органи перевірять видані після початку російського повномасштабного вторгнення рішення військово-лікарських комісій про обмежену придатність осіб до військової служби. Про це повідомив журналістам міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає "Інтерфакс-Україна".

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"Спільно з правоохоронними органами працюємо над тим, щоб перевірити певні категорії людей, яким було надано статус обмежено придатних. Ми перевіримо ті ВЛК, де були виявлені проблеми, перевіримо медустанови, де було винесено високий відсоток рішень про непридатність. Зараз розробляємо алгоритм", - сказав він.

За словами міністра, вже було відкртито велику кількість кримінальних справ щодо цього. Водночас можливих термінів перегляду згаданих рішень лікарських комісій Ляшко не назвав.

Нагадаємо, що 24 серпня Рада національної безпеки і оборони вирішила провести комплексну перевірку обґрунтованості рішень ВВК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були прийняті в період з 24 лютого 2022 року і можуть бути пов'язані з корупційними порушеннями.

Також зазначимо, що 25 серпня набув чинності наказ Міністерства оборони, яким воно затвердило новий розклад хвороб, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби, та впорядкувало проходження служби обмежено придатними.

Серед іншого, документом передбачено, що деякі особи, які є обмежено придатними навіть у воєнний час, перестають бути такими, стаючи придатними. Зокрема, це ВІЛ-інфіковані, ті, що вилікувалися від туберкульозу, ті, що мають несерйозні прояви хвороб крові, щитовидної залози та ЦНС, пароксизмальні, психічні та невротичні розлади.

У свою чергу, 25 серпня також повідомлялося про ухвалення Кабінетом міністрів рішення щодо запровадження електронного документообігу для проходження військово-лікарської комісії. А призначений 6 вересня новим міністром оборони Рустем Умєров заявив, що хоче взятися за диджиталізацію призову на військову службу, ввівши електронний військовий квиток та електронний реєстр призовників.