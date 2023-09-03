Міноборони оновило розклад хвороб для оцінки придатності до служби: з кого зняли "обмеженість" під час війни

Міністерство оборони затвердило новий розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби, та впорядкувало проходження служби обмежено придатними.

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Про це йдеться в наказі відомства №490 від 18 серпня. Ним також прописано оновлені особливості застосування кожної зі статей про хвороби, перелічених в зазначеному розкладі.

Втім, зазначимо, що попри те, що документ вступив у силу ще 25 серпня, передбачені ним зміни до положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України в онлайнбазі законодавства досі не внесено.

Наказ передбачає, зокрема, деталізацію порядку визначення місця служби для обмежено придатних до неї, уточненює порядок прийняття постанови військово-лікарської комісії про причинний зв’язок захворювання, травми (поранення, контузії, каліцтва) з проходженням служби, зокрема уточнено перелік документів, які необхідно подати на розгляд; а також багато технічних змін, зокрема щодо оновленні термінології.

При цьому з положення про військово-лікарську експертизу виключено норму про те, що обмежено придатні до військової служби, яких ВЛК у воєнний час має переводити в категорію придатних, залишаються обмежено придатними, якщо мають одну з низки хвороб (а саме передбачені статтями 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в розкладу хвороб).

Таким чином, до придатних до служби відтепер будуть переведені ті особи, що були обмежено придатними через клінічно вилікуваний туберкульоз, вірусні гепатити з незначним порушенням функцій, безсимптомне носійство вірусу імунодефіциту людини, повільно прогресуючі та непрогресуючі хвороби крові та кровотворних органів, хвороби щитоподібної залози з незначними порушеннями функцій.

Серед цих хвороб вказано й легкі психічні розлади, невротичні розлади при помірно виражених та короткотривалих проявах, повільно прогресуючі з помірними порушеннями функцій хвороби центральної нервової системи, епізодичні та пароксизмальні розлади з незначними порушеннями функцій органів і систем. Більш детальний опис цих статей доступний у документі.

ВЛК також матиме одночасно з постановою про обмежену придатність мобілізованих осіб до служби приймати постанову про придатність до служби за конкретною військовою спеціальністю.

Також прописано, що в разі визнання ВЛК військовослужбовця обмежено придатним або непридатним до служби за спеціальністю, командир частини перед його переміщенням на іншу посаду зможе направити його на медичний огляд ВЛК для визначення придатності до служби за новою спеціальністю.

Нагадаємо також, що 25 серпня Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо запровадження електронного документообігу для проходження військово-лікарської комісії.

Джерело фото: ua.depositphotos.com