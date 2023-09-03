Минобороны обновило расписание болезней для оценки пригодности к службе: с кого сняли "ограниченность" во время войны

Министерство обороны утвердило новое расписание болезней, согласно которому оценивается пригодность к военной службе, и упорядочило прохождение службы ограниченно пригодными.

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Об этом говорится в приказе ведомства №490 от 18 августа. Им также прописаны обновленные особенности применения каждой из статей о болезнях, перечисленных в указанном расписании.

Впрочем, отметим, что, несмотря на то, что документ вступил в силу еще 25 августа, предусмотренные им изменения в положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины в онлайн-базе законодательства до сих пор не внесены.

Приказ предусматривает, в частности, детализацию порядка определения места службы для ограниченно пригодных к ней, уточняет порядок принятия постановления военно-врачебной комиссии о причинной связи заболевания, травмы (ранения, контузии, увечья) с прохождением службы, в частности уточняется перечень документов, которые необходимо подать на рассмотрение; а также вносит множество технических изменений, в частности, касательно обновления терминологии.

При этом из положения о военно-врачебной экспертизе исключена норма о том, что ограниченно пригодные к военной службе, которых ВВК в военное время должны переводить в категорию пригодных, остаются ограниченно пригодными, если имеют одну из ряда болезней (а именно предусмотренные статьями 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в расписании болезней).

Таким образом, в пригодные к службе отныне будут переведены те лица, которые были ограниченно пригодными ввиду клинически вылеченного туберкулеза, вирусных гепатитов с незначительным нарушением функций, бессимптомного носительства вируса иммунодефицита человека, медленно прогрессирующих и непрогрессирующих болезней крови и кроветворных органов, болезни щитовидной железы с незначительными нарушениями функций.

Среди этих болезней указаны и легкие психические расстройства, невротические расстройства при умеренно выраженных и кратковременных проявлениях, медленно прогрессирующие с умеренными нарушениями функцийцболезни центральной нервной системы, эпизодические и пароксизмальные расстройства с незначительными нарушениями функций органов и систем. Более подробное описание этих статей доступно в документе.

ВВК также будут одновременно с постановлением об ограниченной пригодности мобилизованных лиц к службе принимать постановление о пригодности к службе по конкретной военной специальности.

Также прописано, что в случае признания ВВК военнослужащего ограниченно пригодным или непригодным к службе по специальности, командир части перед его перемещением на другую должность сможет направить его на медицинское освидетельствование ВВК для определения пригодности к службе по новой специальности.

Напомним также, что 25 августа сообщалось о принятии Кабинетом министров решения о введении электронного документооборота для прохождения военно-врачебной комиссии.

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