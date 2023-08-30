СНБО решил проверить все "подозрительные" решения ВВК с 24 февраля 2022 года о непригодности к службе

Совет национальной безопасности и обороны решил провести комплексную проверку обоснованности решений военно-врачебных комиссий по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с 24 февраля 2022 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями.

Об этом сообщил в соцсетях глава СНБО, президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что всеми случаями, когда решения были явно безосновательны и незаконны, должны заняться правоохранителями.

"По результатам проверки будут сделаны выводы по тем лицам, которые на основе сфальсифицированных решений ВВК выехали за границу за время с начала полномасштабной агрессии", - пообещал глава государства.

Президент проинформировал, что на заседании СНБО 30 августа по итогам проверки системы ВВК по всей стране докладывали о нарушениях Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований, военные, представители медицинской сферы, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и генеральный прокурор Андрей Костин.

На мероприятии была также представлена соответствующая статистика по работе областей в направлении расширения возможностей проходить ВВК в системе гражданских медицинских учреждений и решено активизировать этот процесс.

"Некоторые регионы обеспечили стопроцентный результат расширения системы ВВК на гражданские медицинские учреждения, в некоторых регионах такое расширение тормозится. Во всех регионах Украины должно быть обеспечено полное расширение работы ВВК на гражданские медицинские учреждения. Военное командование должно полностью сотрудничать с гражданскими медиками для решения этого вопрос", - отметил Зеленский.

Также, как сообщил президент, решено завершить процесс полной цифровизации всей работы ВЛК, "поставив точку в любых очередях", в которых люди вынуждены ждать доступа к комиссии или ее выводу.

Кроме того, решено пересмотреть систему определения пригодности к военной службе с тем, чтобы дать больше возможностей командирам привлекать военнослужащих к выполнению задач и сделать невозможными манипуляции с понятием ограниченной пригодности.

Кабинету министров поручено обеспечить надлежащий уровень эффективности работы ВВК, безбарьерность всех составляющих ее работы и привлечение профессиональных кадров. По словам Зеленского, правоохранители продолжат проверку системы ВВК и ее очистку от тех, кто "использует свои должности против безопасности и обороноспособности" государства.

Напомним также, что неделю назад Зеленский заявил, что получал от военного руководства страны просьбу усилить мобилизацию. При этом он добавил, что больше пока ничего не может сказать об этом.