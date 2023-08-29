В Киевской области глава военной медкомиссии "списала" полсотни военнообязанных за более 10 млн грн взяток

Служба безопасности и ГБР собрали доказательную базу на главу военно-врачебной комиссии одного из районов Киевщины, которая причастна к системной коррупции во время мобилизации.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что должностное лицо действовало в составе преступной группы, в которую входило по меньшей мере 5 человек. Среди них – руководитель отделения местного военкомата со своим подчиненным.

За взятки фигуранты предлагали потенциальным призывникам свою "помощь" в уклонении от военной службы на основании фиктивных документов о "плохом" здоровье.

Стоимость коррупционной "услуги" составляла до 7 тыс. американских долларов с одного уклоняющегося.

"По имеющимся данным, чиновники "обработали" по преступной схеме более 50 человек, которые хотели уклониться от призыва и убежать за границу. Таким образом организаторы сделки "заработали" более 10 млн грн", - отметили в СБУ.

Как сообщают в ведомстве, для поиска клиентов и передачи денег злоумышленники действовали с двумя сообщниками – бывшим военкомом и его сыном.

"При этом сама руководительница военной медкомиссии лично подписывала справки о непригодности к призыву по состоянию здоровья без фактического прохождения медосмотра военнообязанными. Затем на основании фиктивных врачебных документов должностные лица военкомата "списывали" уклонистов по военному учету", - отметили в СБУ.

В настоящее время главе военной медкомиссии сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенные организованной группой) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Ранее по 332 статье были квалифицированы также преступные действия начальника отделения военкомата и еще двух сообщников.

"Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - подчеркнули в СБУ.

Ранее контрразведка Службы безопасности совместно с Национальной полицией ликвидировала в Виннице масштабную схему нелегального выезда за границу граждан призывного возраста. В результате комплексных мероприятий задержан организатор сделки – чиновник местного лечебно-диагностического центра, который привлек к незаконной деятельности более 10 человек.