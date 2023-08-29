На Черниговщине глава ЦНАПа "заработала" на военнообязанных миллионы гривен

Служба безопасности ликвидировала в Черниговской области еще одну коррупционную схему уклонения от призыва, позволяющую мужчинам уезжать за границу.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что во время оперативных мероприятий задержана организатор сделки. Ею оказалась глава одного из городских центров предоставления админуслуг (ЦНАП), привлекшая к незаконной деятельности еще трех сообщников.

"За сумму от 2,5 тыс. долларов США они "помогали" уклончанам избежать мобилизации на основании фиктивных справок для выезжающих за границу военнослужащих. Затем, используя эти подделки, фигуранты обеспечивали своих клиентов разрешениями на выезд за границу на постоянное место жительства", - отметили в СБУ.

По данным следствия, таким образом, злоумышленники "заработали" на мобилизации в условиях войны почти 4 млн в гривневом эквиваленте.

"Для реализации схемы ее организатор вместе с сообщниками использовала личные связи в местном военкомате и миграционной службе. Установлено, что для "неместных" клиентов чиновница ЦНАПа лично занималась вопросами изменения адреса регистрации. Это было необходимо, чтобы уклонявшихся можно было поставить на учет и затем "списать" именно через местный военкомат. При этом двое ее подельников подыскивали клиентов среди потенциальных призывников и действовали как посредники для передачи денег за коррупционные "услуги", - сообщили в СБУ.

Еще один фигурант – представитель криминального мира, находящийся за границей и оттуда координировавший деятельность участников сделки.

В ходе обысков по местам жительства и работы фигурантов обнаружено:

наличные, полученные преступным путем;

фальшивые справки по военкомату;

компьютерную технику с поличным.

Следователи Службы безопасности сообщили всем четырем злоумышленникам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

"Три из них находятся под стражей без права внесения залога. Еще один фигурант скрывается от правосудия за границей. Решается вопрос об объявлении его в международный розыск", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что также проверяется причастность к сделке должностных лиц местных военкоматов и миграционной службы.

Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Отметим, Служба безопасности продолжает искоренять масштабную коррупцию в военкоматах и военно-врачебных комиссиях Украины. Ранее в результате оперативных мероприятий в Киеве, Одессе и Харьковской области задержаны 4 военных чиновника, которые "помогали" уклончанам избежать призыва и бежать за границу.