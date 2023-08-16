В психиатрической больнице на Николаевщине зарабатывали на липовых справках для военнообязанных $100 тысяч ежемесячно

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили масштабную схему заработка на оформлении "липовых" медицинских справок о непригодности к военной службе в Николаевском областном центре психического здоровья.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По данным следствия, "бизнес" организовал директор медицинского учреждения, привлекая к незаконной схеме подчиненных врачей, которые производили необходимые справки, и правоохранителя, который и занимался подбором клиентов.

"Медицинские документы с вымышленными психическими болезнями, которые в дальнейшем становились основанием для снятия с военного учета в районных военкоматах, стоили 1,5 тыс. долларов США. Ежемесячно фигуранты оформляли таких фиктивных документов более чем на 100 тыс. долларов США", - отмечают в ведомстве.

Сотрудники ГБР задержали правоохранителя "на горячем", во время передачи медсправок и получения за них платы.

"В настоящее время решается вопрос о сообщении директору областного центра психического здоровья и правоохранителю о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом)", - подчеркивают в ГБР.

Там добавляют, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, по месту работы и проживания фигурантов проведены обыски, в ходе которых изъяты документы и средства коммуникации, подтверждающие факты противоправной деятельности.

Также устанавливаются другие участники схемы, в том числе врачи, непосредственно выписывающие справки.

Напомним, правоохранители продолжают серию спецопераций по разоблачению и ликвидации коррупционных схем, связанных с мобилизацией. Недавно правоохранители задержали бывших и действующих должностных лиц, которые за деньги снимали автомобиль с военного учета и продавали поддельные справки об инвалидности призывникам.