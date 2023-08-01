В Полтавской области задержали чиновника военкомата, который за взятки помогал мужчинам уклоняться от службы в армии

Служба безопасности разоблачила коррумпированного сотрудника Миргородского центра комплектования и социальной поддержки в Полтавской области. Фигурант принимал взятки за "помощь" мужчинам в уклонении от призыва на военную службу.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что за 6 тысяч долларов США мужчина производил документы, предоставлявшие возможность беспрепятственного пересечения государственной границы Украины.

Сотрудники СБУ и Национальной полиции задержали чиновника "на горячем", когда он передавал своему клиенту ранее оплаченную фиктивную справку.

"По материалам следствия, фигурант был в сговоре с другими сотрудниками Миргородского и Лубенского территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Полтавской области. С их помощью он подыскивал клиентов и готовил документы, позволявшие мужчинам выезжать за границу", - отмечают в СБУ.

В частности, сначала клиенту "помогали" получить заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе по фиктивному диагнозу, а затем и вовсе снимали с военного учета.

По имеющимся данным, чиновник ранее уже способствовал своим знакомым уклоняться от мобилизации.

Во время обысков по местам жительства и работы фигуранта, а также в нескольких районных "военнокоматах", правоохранители обнаружили документы, подтверждающие противоправную деятельность. Также выявлена значительная сумма наличных денег, в том числе и полученная чиновником от "клиента", и несколько десятков пакетов документов на потенциальных уклонянтов.

"Сейчас фигуранту готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что продолжаются следственные действия по установлению всех участников противоправной схемы и привлечению их к ответственности.

Напомним, Печерский районный суд Киева 25 июля избрал меру пресечения бывшему начальнику Одесского областного военкомата Евгению Борисову в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 150 млн грн.

О подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушении порядка несения военной службы Борисову сообщили 22 июля. Его семья при полномасштабной войне приобрела недвижимость на испанском побережье и машины на миллионы долларов. Вместе с этим известно, что он организовывал коррупционные схемы, пользуясь своей должностью.