​Одеський воєнком "відмазував" від мобілізації

Державне бюро розслідувань порушило провадження щодо фактів зловживань начальником Одеського військкомату під час призову військовозобов’язаних.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Порушено кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем начальником Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час мобілізаційних заходів. За винагороду посадовець давав вказівку підлеглим не призивати тих чи інших осіб.

Провадження відкрито за фактом зловживання посадовцем службовим становищем в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 Карного кодексу). Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Начальник Одеського обласного територіального центру комплектування відсторонений від виконання своїх службових повноважень. Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло причетних до оборудки осіб.

Крім того, ДБР перевіряє інформацію у ЗМІ щодо невідповідних заробітку статків родини посадовця.

За даними ЗМІ із посиланням на колишнього нардепа Ігоря Мосійчука начальник Одеського військкомату Євген Борисов продавав по 5 тисяч євро "білі квитки", а також крав на забезпеченні військових. Це дало йому змогу придбати віллу в Іспанії вартістю 3 млн 950 тисяч євро для своєї матері-пенсіонерки та офіс для дружини за 2 млн євро.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що президент рекомендував відправляти воєнкомів на лінію фронту. За словами міністра, в центрах комплектації "багато людей, які сидять там віками, поросли мохом і коріннями".