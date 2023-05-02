ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Важливо Важливо
Категорія
Політика
Дата публікації

Воєнний стан й мобілізацію в Україні продовжено

Рада
Фото: ua.depositphotos.com

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це повідомив депутат Ярослав Железняк.

"Строк дії воєнного стану та мобілізації в Україні продовжується з 5 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб, тобто до 18 серпня 2023", - написав він в телеграм-каналі.

За словами Железняка, це було сьоме голосування парламенту за воєнний стан з початку війни.

Фото 2 — Воєнний стан й мобілізацію в Україні продовжено
Фото: телеграм-канал Ярослава Железняка
Фото 3 — Воєнний стан й мобілізацію в Україні продовжено
Фото: телеграм-канал Ярослава Железняка

За відповідні законопроєкти №№9259 та 9260 проголосували 324 та 333 депутатів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про затвердження своїх указів щодо продовження строку дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації. Укази №9259 та №9260 зареєстровані 1 травня у парламенті.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Михайло Шилін