Воєнний стан й мобілізацію в Україні продовжено

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це повідомив депутат Ярослав Железняк.

"Строк дії воєнного стану та мобілізації в Україні продовжується з 5 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб, тобто до 18 серпня 2023", - написав він в телеграм-каналі.

За словами Железняка, це було сьоме голосування парламенту за воєнний стан з початку війни.

Фото: телеграм-канал Ярослава Железняка

Фото: телеграм-канал Ярослава Железняка

За відповідні законопроєкти №№9259 та 9260 проголосували 324 та 333 депутатів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про затвердження своїх указів щодо продовження строку дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації. Укази №9259 та №9260 зареєстровані 1 травня у парламенті.

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