Военное положение и мобилизация в Украине продолжены

Верховная Рада продолжила действие военного положения и всеобщей мобилизации.

Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

"Срок действия военного положения и мобилизации в Украине продолжается с 5 часов 30 минут 20 мая 2023 года сроком на 90 суток, то есть до 18 августа 2023 года", - написал он в телеграм-канале.

По словам Железняка, это было седьмое голосование парламента за военное положение с начала войны.

Фото: телеграм-канал Ярослава Железняка

Фото: телеграм-канал Ярослава Железняка

За соответствующие законопроекты №№9259 и 9260 проголосовали 324 и 333 депутата.

Напомним, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты об утверждении своих указов о продлении срока действия военного положения и сроке проведения общей мобилизации. Указы №9259 и №9260 зарегистрированы 1 мая в парламенте.

Фото: ua.depositphotos.com