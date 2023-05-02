В Украине заработал Единый реестр лиц, пропавших без вести

Начиная со 2 мая, данные о людях, считающихся пропавшими без вести, будут вноситься в Единый реестр. Также в реестр будут вноситься решения суда о признании пропавших без вести лиц умершими.

Родственники лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, могут уже обращаться за выпиской из реестра. Реестр разработан Министерством внутренних дел совместно с Уполномоченным по пропавшим без вести и другим ведомствам, сообщают в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В данном реестре соберут и систематизируют данные по пропавшим. Сюда внесутся прозвище и имя лица, место и дата рождения, семейное положение, место жительства, территория, на которой произошло исчезновение, обстоятельства и время исчезновения, приметы человека.

"Наличие централизованной информации о пропавших без вести поможет наладить более эффективную розыскную работу. Только взаимодействуя с другими ведомствами, нам удастся как можно быстрее разыскать пропавших", - подчеркнул Уполномоченный из пропавших без вести Олег Котенко.

В реестр будет внесена информация о наличии или отсутствии решения суда о признании лиц безвестно отсутствующими или объявления умершими, а также другие данные, используемые для обеспечения учета лиц.

Со времени полномасштабного вторжения России в Украину десятки тысяч человек считались без вести пропавшими. Подавляющее большинство из них было найдено. Однако еще официально подтверждено около 23 тысяч человек, которые считаются без вести пропавшими при особых обстоятельствах – в результате военных действий.

По прошлогодним данным в Украине примерно 7200 военнослужащих числятся пропавшими без вести. Среди них – военнослужащие ВСУ, нацгвардейцы, правоохранители, сотрудники СБУ, пограничники.