В Україні запрацював Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти

Починаючи з 2 травня, дані про людей, які вважаються зниклими безвісти будуть вноситися в Єдиний реєстр зниклих безвісти. Також до реєстру вноситимуться рішення суду про визнання зниклих безвісти осіб померлими.

Родичі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, можуть вже звертатися за витягом з реєстру. Реєстр розроблений Міністерством внутрішніх справ спільно з Уповноваженим зі зниклих безвісти й іншими відомствами, повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

В даному реєстрі зберуть і систематизують дані щодо зниклих. Сюди внесуться прізви та ім'я особи, місце та дата народження, сімейний стан, місце проживання, територія, на якій відбулося зникнення, обставини та час зникнення, прикмети людини.

"Наявність централізованої інформації про зниклих безвісти допоможе налагодити більш ефективну розшукову роботу. Лише взаємодіючи з іншими відомствами, нам вдасться якомога швидше розшукати зниклих осіб", – наголосив Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.

До реєстру буде внесено інформацію про наявність чи відсутність рішення суду про визнання осіб безвісно відсутніми або оголошення померлими, а також інші дані, що використовуються для забезпечення обліку осіб.

З часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну десятки тисяч людей вважалися безвісти зниклими. Переважну більшість з них було знайдено. Однак ще офіційно підтверджено близько 23 тисячі осіб, які вважаються безвісти зниклими за особливих обставин – внаслідок воєнних дій.

За минулорічними даними в Україні приблизно 7200 військовослужбовців вважаються зниклими безвісти. Серед них – військовослужбовці ЗСУ, нацгвардійці, правоохоронці, співробітники СБУ, прикордонники тощо.