Стало відомо, скільки українських військових вважаються зниклими безвісти

Станом на 11 липня в Україні приблизно 7200 військовослужбовців вважаються зниклими безвісти. Серед них – військовослужбовці ЗСУ, нацгвардійці, правоохоронці, співробітники СБУ, прикордонники тощо.

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Про це "Суспільному" повідомив уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

"Якщо ми говоримо про військових, то давайте розуміти, хто такі військові. Є ЗСУ, є Нацгвардія, є прикордонники, є СБУ і це різні інституції. Вони не входять до цифри, яку дає ЗСУ. ЗСУ дає дані про дві тисячі зниклих військових. У нашого колцентру орієнтовно 7200. Наприклад, полк "Азов" - це Нацгвардія і там також є зниклі безвісти. Вони не вийшли на зв'язок з рідними, коли вони вийшли з "Азовсталі"", - зазначив Котенко.

За його словами, більшість із зниклих військових перебувають у полоні. Як, наприклад, морпіхи 1-го батальйону 36-ї бригади.

"Ми знаємо, що їх вивезли до Росії. По-перше, треба зрозуміти, скільки там є людей. Якщо їх більше сотні, то ми розуміємо, що практично весь батальйон — у полоні. Зв'язку з ними все ще немає, тому вони вважаються зниклими без вісті. Рано чи пізно вони потраплять у список на обмін і вони повернуться додому. Ось це той випадок, коли ми точно знаємо, що зниклі безвісти - живі", - підкреслив Котенко.

Зазначимо, у ході масштабного обміну 29 червня з полону було звільнено 144 захисники України. Це найбільший обмін із початку повномасштабного російського вторгнення. Зі 144 звільнених - 95 захисників "Азовсталі". Серед них - 43 військовослужбовці полку "Азов".

Нагадаємо, раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповідав, що Україна розраховує обміняти полонених з "Азовсталі" у кілька етапів, анонсувавши, що "найближчим часом багато хто побачить своїх близьких вже вдома".