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Захисник Маріуполя розповів, як росіяни ставилися до полонених із "Азовсталі"
Прикордонник Павло Піковець захищав Маріуполь та напередодні повернувся додому з полону. Він розповідає, що до тих, хто був на "Азовсталі", росіяни ставилися інакше.
Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.
"Хочеться це все забути, як сон. Не скажу, що у нас там якісь тортури були. До нас, тих, які з "Азовсталі", якось ставилися інакше. Або вони (російські військові — Delo.ua ) нас поважали... Або щось інше... Або боялися - я не знаю. Але на нас вони дивилися, як на воїнів", - розповідає Піковець про час, проведений у російському полоні.
Нагадаємо, в полон потрапили 2,5 тисяч українських військових, серед них були нацгвардійці, бійці полку "Азов", прикордонники та морпіхи. У ході масштабного обміну з полону було звільнено 144 захисники України.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Усього звільнено 59 бійців Національної гвардії, 30 – Військово-морських сил, 28 – інших підрозділів Збройних сил України, 17 – Державної прикордонної служби України, 9 – територіальної оборони, 1 – Національної поліції. Серед них - 43 військовослужбовці полку "Азов".