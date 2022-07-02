Защитник Мариуполя рассказал, как россияне относились к пленным из "Азовстали"

Пограничник Павел Пиковец защищал Мариуполь и накануне вернулся домой из плена. Он рассказывает, что к тем, кто был на "Азовстале", россияне относились по-другому.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Хочется это все забыть, как сон. Не скажу, что у нас там какие-то пытки были. К нам, тем, которые из "Азовстали", как-то относились по-другому. Или они (российские военные — Delo.ua) нас уважали... Или что-то другое ... Или боялись - я не знаю. Но на нас они смотрели, как на воинов", — рассказывает Пиковец о времени, проведенном в российском плену.

Напомним, в плен попали 2,5 тысячи украинских военных, среди них были нацгвардейцы, бойцы полка "Азов", пограничники и морпехи. В ходе масштабного обмена из плена были освобождены 144 защитника Украины.

Всего освобождено 59 бойцов Национальной гвардии, 30 – Военно-морских сил, 28 – других подразделений Вооруженных сил Украины, 17 – Государственной пограничной службы Украины, 9 – территориальной обороны, 1 – Национальной полиции. Среди них - 43 военнослужащих полка "Азов".