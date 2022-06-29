В результате обмена из плена освобождены 144 защитника Украины, из них 43 "азовца" - ГУР

В ходе масштабного обмена из плена были освобождены 144 защитника Украины. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины, начальник которого Кирилл Буданов возглавляет также Координационный штаб по обращению с военнопленными.

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"Проведен очередной обмен пленными, благодаря которому домой вернулись 144 украинских защитника. Это самый большой обмен с начала полномасштабного российского вторжения. Из 144 освобожденных - 95 защитников "Азовстали". Среди них - 43 военнослужащих полка "Азов", - говорится в нем.

Всего освобождено 59 бойцов Национальной гвардии, 30 – Военно-морских сил, 28 – других подразделений Вооруженных сил Украины, 17 – Государственной пограничной службы Украины, 9 – территориальной обороны, 1 – Национальной полиции.

Из них 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава. Самому старшему из освобожденных исполнилось 65 лет, самому младшему – 19.

При этом отмечено, что большинство освобожденных украинцев имеют тяжелые повреждения: огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей, однако все они получают должную неотложную медицинскую и психологическую помощь.

Напомним, что лишь накануне сообщалось, что Координационный штаб по обращению с военнопленными провел очередной обмен по формуле 17 на 15. В частности, домой возвращаются 16 украинских военнослужащих и один гражданский.

Отметим, что неделю назад Буданов рассказывал, что Украина рассчитывает обменять пленных с "Азовстали" в несколько этапов, анонсировав, что "в ближайшие сроки многие увидят своих близких уже дома".