Из плена освободили 17 украинцев: 16 военных и одного гражданского

Координационный штаб по обращению с военнопленными провел очередной обмен по формуле 17 на 15. В итоге из российского плена было освобождено 17 украинцев. Об этом сообщает Главное управление разведки.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Домой возвращаются 16 украинских военнослужащих, из которых 2 офицера и 14 солдат. Также освобождено одного гражданского", - сказано в сообщении.

Согласно ему, пятеро освобожденных – тяжелораненые, нуждающиеся в неотложном лечении.

Напомним, 28 июня в Запорожской области Украина провела очередную операцию по возвращению тел погибших украинских защитников.

По информации ГУР, обмен провели с Россией по формуле 40 на 46. Из 46 украинских военных, 11 – защитники Мариуполя, 21 – именно "Азовстали", 14 – пгт Старый Крым (Мариупольская городская община).