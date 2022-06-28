- Тип
- Война Война
- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Из плена освободили 17 украинцев: 16 военных и одного гражданского
Координационный штаб по обращению с военнопленными провел очередной обмен по формуле 17 на 15. В итоге из российского плена было освобождено 17 украинцев. Об этом сообщает Главное управление разведки.
"Домой возвращаются 16 украинских военнослужащих, из которых 2 офицера и 14 солдат. Также освобождено одного гражданского", - сказано в сообщении.
Согласно ему, пятеро освобожденных – тяжелораненые, нуждающиеся в неотложном лечении.
Напомним, 28 июня в Запорожской области Украина провела очередную операцию по возвращению тел погибших украинских защитников.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По информации ГУР, обмен провели с Россией по формуле 40 на 46. Из 46 украинских военных, 11 – защитники Мариуполя, 21 – именно "Азовстали", 14 – пгт Старый Крым (Мариупольская городская община).