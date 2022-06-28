З полону звільнили 17 українців: 16 військових та одного цивільного

Координаційний штаб із поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою 17 на 15. У результаті з російського полону було звільнено 17 українців. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

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"Додому повертаються 16 українських військовослужбовців, з яких 2 офіцери та 14 солдатів. Також звільнено одного цивільного", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, п'ятеро звільнених – тяжко поранені, які потребують невідкладного лікування.

Нагадаємо, 28 червня у Запорізькій області Україна провела чергову операцію щодо повернення тіл загиблих українських захисників.

За інформацією ГУР, обмін провели з Росією за формулою 40 на 46. З 46 українських військових, 11 – захисники Маріуполя, 21 – саме "Азовсталі", 14 – смт Старий Крим (Маріупольська міська громада).