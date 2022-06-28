Украина вернула тела 46 погибших военных, в том числе защитников Мариуполя

28 июня в Запорожской области Украина провела очередную операцию по возвращению тел погибших украинских защитников, сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Украинская сторона вернула тела 46 военнослужащих, из них 21 – защитники Мариуполя, для достойного их погребения.

Организацию операции провели при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Главного управления разведки, Минобороны, СБУ, Генштаба, ВСУ и других силовых структур Украины.

Возвращение тел погибших защитников Украины продолжается в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Предыдущая операция по передаче тел погибших военнослужащих прошла 21 июня. Тогда Украина вернула тела 35 своих защитников.

До этого, 9 июня, в Киев привезли тела еще 58 защитников "Азовстали". Четверо из них, вероятно, служили в "Азове". До этого украинская сторона и страна-агрессор Россия провели еще два обмена телами погибших военных. 7 июня в Киев прибыли 160 украинских защитников. Также 8 июня стороны договорились об обмене по формуле "50 на 50".