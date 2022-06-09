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В Киев прибыли тела еще 58 защитников "Азовстали"
В Киев привезли тела еще 58 защитников "Азовстали". Четверо из них, вероятно, служили в "Азове".
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Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и безопасности.
"Тела еще 58 защитников "Азовстали" привезли в Киев - четверо из них, вероятно, служили в "Азове"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что процессом опознания будет заниматься Патронатная служба полка "Азов".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Хоронить погибших защитников "Азовстали" планируют на Мемориале погибшим героям "Азовстали", которые хотят возвести на склонах Днепра.
Напомним, что украинская сторона и страна-агрессор Россия уже второй раз проводят обмен телами погибших военных. 7 июня в Киев прибыли 160 украинских защитников. Также 8 июня стороны договорились об обмене по формуле "50 на 50".