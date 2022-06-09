В Киев прибыли тела еще 58 защитников "Азовстали"

В Киев привезли тела еще 58 защитников "Азовстали". Четверо из них, вероятно, служили в "Азове".

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Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и безопасности.

"Тела еще 58 защитников "Азовстали" привезли в Киев - четверо из них, вероятно, служили в "Азове"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что процессом опознания будет заниматься Патронатная служба полка "Азов".

Хоронить погибших защитников "Азовстали" планируют на Мемориале погибшим героям "Азовстали", которые хотят возвести на склонах Днепра.

Напомним, что украинская сторона и страна-агрессор Россия уже второй раз проводят обмен телами погибших военных. 7 июня в Киев прибыли 160 украинских защитников. Также 8 июня стороны договорились об обмене по формуле "50 на 50".