Обмен погибшими военнослужащими: в Киев прибыли тела защитников "Азовстали"

В Киев прибыли тела погибших украинских защитников "Азовстали". Среди тел погибших треть – бойцы полка "Азов". Принадлежность других тел к разным подразделениям выясняется.

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Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и безопасности.

Отмечается, что патронатная служба полка "Азов" встретила вместе с врачами и провела осмотр, и описание тел. Среди тел погибших треть – бойцы полка "Азов". Принадлежность других тел к разным подразделениям выясняется.

На данный момент судмедэксперты ведут работы, которые могут длиться до трех месяцев. Со временем семьи погибших позовут на экспертизу и процедуру опознания.

Напомним, что украинская сторона и страна-агрессор Россия 2 июня провели обмен телами погибших военных по формуле "160 на 160". В частности, теперь Минреинтеграции больше не будет заниматься обменом пленных. В дальнейшем эта функция будет выполняться ГУР и СБУ.