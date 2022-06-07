Обмін загиблими військовослужбовцями: до Києва прибули тіла захисників "Азовсталі"

До Києва прибули тіла загиблих українських захисників "Азовсталі". Серед тіл загиблих третина – бійці полку "Азов". Належність інших тіл до різних підрозділів з’ясовують.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зазначається, що патронатна служба полку "Азов" зустріла та разом із лікарями провела огляд та опис тіл. Серед тіл загиблих третина – бійці полку "Азов". Належність інших тіл до різних підрозділів з’ясовують.

Наразі судмедексперти ведуть роботи, які можуть тривати до трьох місяців. Згодом родини загиблих покличуть на експертизу та процедуру упізнання.

Нагадаємо, що українська сторона та країна-агресор Росія 2 червня провели обмін тілами загиблих військових за формулою "160 на 160". Зокрема, відтепер Мінреінтеграції більше не займатиметься обміном полонених. Надалі цю функцію виконуватиме ГУР та СБУ.