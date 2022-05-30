Мінреінтеграції більше не займатиметься обміном полонених, - Верещук

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій більше не займатиметься обміном військовополонених. Надалі цю функцію виконуватиме ГУР та СБУ.

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Про це повідомила голова Мінреінтеграції Ірина Верещук.

"Свій функціонал з обміну військовополоненими передаю Головному управлінню розвідки Міноборони. Відповідні реєстри створено, організаційні питання відпрацьовано, комунікаційні канали налагоджено. Надалі обміни військовополоненими – це спільна робота ГУР та СБУ", - повідомила Верещук.

Водночас Мінреінтеграції залишається відповідальним за утримання реєстрів військовополонених та роботу з профільними міжнародними організаціями.

Нагадаємо, уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова розповіла про факти катування та жорстокого поводження окупантів стосовно українських військовополонених.