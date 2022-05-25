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В Україні з'явилися шахраї, які виманюють гроші у родичів полонених, — Генеральний штаб ЗСУ
В Україні з'явилися зловмисники, які наживаються на родичах військовослужбовців, потрапивших у полон чи зниклих безвісти.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
"Увага! Шахраї! Користуючись емоційним станом рідних та близьких, зловмисники телефонують з прихованих номерів та пропонують за грошову винагороду надати інформацію про військового та сприяти визволенню з полону. Також шахраї намагаються, нібито з метою уточнення, дізнатися особисті дані українських захисників", — йдеться у повідомленні.
Генштаб додав, що представники ЗСУ чи інших органів військового управління та державних установ не збирають коштів й не звільняють з полону шляхом викупу. Питання звільнення військовополонених перебувають у виключній компетенції органів державної влади. І для цього жодних грошей з членів сімей та близьких не збирають.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, дружина командира батальйону "Азов" Дениса Прокопенко Катерина розповіла, що українських військових, захоплених російськими військами після тримісячної облоги заводу "Азовсталь" у Маріуполі, утримують у задовільних умовах.