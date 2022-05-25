Українські полонені з "Азовсталі" утримуються у задовільних умовах, - дружина командира

Українських військових, захоплених російськими військами після тримісячної облоги заводу "Азовсталь" у Маріуполі, утримують у задовільних умовах.

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Про це розповіла дружина командира частини Катерина Прокоменко, повідомляє The Gardian.

Командир батальйону "Азов" Денис Прокопенко зміг ненадовго зателефонувати своїй дружині та сказати, що українські в'язні не зазнають насильства. Не зразу було зрозуміло, чи міг Прокопенко вільно говорити під час розмови.

"Він сказав, що з ним все гаразд, і запитав, як я. Я чула з інших джерел, що умови більш менш задовільні", - розповіла Катерина.

Також вона зазначила, що ООН та Червоний Хрест контролюють ситуацію з українськими полоненими.

"Їх годують, дають воду. Умови відповідають вимогам, і за цей короткий період вони не зазнали насильства. Що буде далі, ми, звичайно, не знаємо, але зараз є треті сторони – ООН та Червоний Хрест – які контролюють ситуацію", - підсумувала вона.

Нагадаємо, міжнародний комітет Червоного Хреста почав реєструвати українських захисників, зокрема, поранених, евакуйованих із заводу "Азовсталь" на підконтрольну РФ територію. Наразі вже зареєстровано сотні полонених "азовців".