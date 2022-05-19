Червоний хрест зареєстрував вже сотні полонених азовців

Міжнародний комітет Червоного хреста (МКЧХ) почав реєструвати українських захисників, у тому числі поранених, яких евакуюють із заводу "Азовсталь" на підконтрольну РФ територію, повідомляється на сайті МКЧХ. На даний момент вже зареєстровано сотні полонених “азовців”.

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МКЧХ розпочав реєстрацію українських захисників у вівторок, 17 травня. Робота продовжилася у середу, а потім і в четвер. У комітеті допомагають бійцям підтримувати зв'язок із рідними, пропонуючи їм заповнювати відповідні анкети, вказуючи свої особисті дані.

Нагадаємо, що 17 травня сім автобусів з українськими захисниками маріупольського заводу "Азовсталь" прибули до колишньої виправної колонії у підконтрольному Росії місті Оленівка під Донецьком.

Деякі російські депутати виступили проти будь-якого обміну військових із Маріуполя на полонених окупантів. Так, В'ячеслав Володін, речник Державної Думи, нижньої палати Росії, заявив, що захисників Маріуполя не можна обмінювати.

Як повідомила раніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр, українська влада не має іншого способу врятувати військових з "Азовсталі" в Маріуполі, ніж той, який використовується зараз.