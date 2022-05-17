"Это был единственный выход": Маляр прокомментировала эвакуацию военных с "Азовстали" на неподконтрольную территорию

У украинской власти нет другого способа спасти военных из "Азовстали" в Мариуполе, чем тот, который используется сейчас. Бойцов вывозят на неподконтрольную территорию, а впоследствии должны обменять на российских пленных оккупантов.

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Об этом во время пресс-конференции в "Медиацентре Украина" сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, из Мариуполя 16 мая эвакуировали 53 тяжелораненых бойцов, а также 211 человек, находящихся в удовлетворительном состоянии.

"Военная деблокада в этой ситуации невозможна. Другой формулы спасения, чем та формула, которая используется сейчас, не может быть. Это был единственный выход. Мы еще раз должны вспомнить, что защитники Мариуполя - это и Нацгвардия, и Нацполиция, и пограничники, и 36 бригада морской пехоты терробороны Мариуполя. Они свое боевое задание полностью выполнили", - подчеркнула Анна Маляр.

Она также добавила, что благодаря обороне, которую осуществляли наши военные, не было допущено перекидывания противником группировок — около 20 тысяч личного состава армии РФ.Таким образом, противнику не удалось быстро захватить Запорожье, противнику не удалось создать условия для окружения Объединенных сил. Главное, что оборона Мариуполя дала ВСУ критически важное время для создания оборонных рубежей, формирования резерва и других действий военной операции.

"Операция по спасению бойцов продолжается. Эта тема очень чувствительна. Это значит, что мы не можем распространять детали, поскольку любая информация может нанести ущерб этому процессу ", — подчеркнула Анна Маляр.

Также она считает внутренней пропагандой планы депутатов Российской Федерации, которые хотят законодательно запретить обмен украинских защитников Мариуполя на российских военнопленных.

"В отношении Госдумы - это политическое заявление, рассчитанное на внутреннюю пропаганду и внутренние политические процессы в Российской Федерации. С нашей стороны мы можем сказать, что процесс переговорный продолжается и сама операция по спасению защитников Мариуполя сейчас продолжается", - сказала Маляр.

По ее словам, Украина делает все возможное, чтобы спасти украинских военных.

"Они герои. И мы сегодня все сценарии, которые вообще появлялись в соцсетях, те предложения, которые были от экспертов, иностранных политиков — были попытки все эти сценарии использовать. Мы надеемся, что эта операция будет успешной", — сказала Маляр.

В свою очередь Мариупольский городской совет опубликовал видео того, как проходит эвакуация из "Азовстали" раненых защитников Мариуполя.

"На "Азовстали" идет гуманитарная операция. Как сообщает Ирина Верещук, в интересах сохранения жизней вчера были эвакуированы 52 тяжелораненых военнослужащих. После стабилизации их состояния ожидается обмен наших защитников на российских военнопленных", - говорится в сообщении.

Напомним, высшее военное командование Украины отдало приказ командирам подразделений, находящихся на территории комбината "Азовсталь", сохранить жизнь личного состава.

16 мая 53 тяжелораненых военнослужащих были доставлены в медицинское учреждение в Новоазовске. Еще 211 защитников через гуманитарный коридор были эвакуированы в Еленовку с последующим возвращением их на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена.