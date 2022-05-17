"Це був єдиний вихід": Маляр прокоментувала евакуацію військових із "Азовсталі" на непідконтрольну територію

Українська влада не має іншого способу врятувати військових з "Азовсталі" в Маріуполі, ніж той, який використовується зараз. Бійців вивозять на непідконтрольну територію, а згодом мають обміняти на російських полонених окупантів.

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Про це під час прес-конференції у "Медіацентрі Україна" повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, з Маріуполя 16 травня евакуювали 53 тяжко поранених бійців, а також 211 людей, які перебувають у задовільному стані.

"Військова деблокада у цій ситуації неможлива. Іншої формули порятунку, ніж та формула, яка використовується зараз, не може бути. Це був єдиний вихід. Ми ще раз маємо згадати, що захисники Маріуполя – це і Нацгвардія, і Нацполіція, і прикордонники, і 36-а бригада морської піхоти тероборони Маріуполя. Вони своє бойове завдання повністю виконали", - наголосила Ганна Маляр.

Вона також додала, що завдяки обороні, яку здійснювали наші військові, не було допущено перекидання супротивником угруповань — близько 20 тисяч особового складу армії РФ. Отже, противнику не вдалося швидко захопити Запоріжжя, супротивнику не вдалося створити умови для оточення Об'єднаних сил. Головне, що оборона Маріуполя дала ЗСУ критично важливий час для створення оборонних рубежів, формування резерву та інших дій військової операції.

"Операція з порятунку бійців продовжується. Ця тема дуже чутлива. Це означає, що ми не можемо поширювати деталі, оскільки будь-яка інформація може завдати шкоди цьому процесу ", - наголосила Ганна Маляр.

Також вона вважає внутрішньою пропагандою плани депутатів Російської Федерації, котрі хочуть законодавчо заборонити обмін українських захисників Маріуполя на російських військовополонених.

"Щодо Держдуми - це політична заява, розрахована на внутрішню пропаганду та внутрішні політичні процеси в Російській Федерації. З нашого боку ми можемо сказати, що процес переговорний продовжується і сама операція з порятунку захисників Маріуполя зараз продовжується", - сказала Маляр.

За її словами, Україна робить усе можливе, щоб урятувати українських військових.

"Вони герої. І ми сьогодні всі сценарії, які взагалі з'являлися в соцмережах, ті пропозиції, які були від експертів, іноземних політиків — були спроби використати всі ці сценарії. Ми сподіваємося, що ця операція буде успішною", — сказала Маляр.

Маріупольська міська рада опублікувала відео того, як проходить евакуація з "Азовсталі" поранених захисників Маріуполя.

"На "Азовсталі" йде гуманітарна операція. Як повідомляє Ірина Верещук, в інтересах збереження життів учора було евакуйовано 52 важкопоранених військовослужбовців. Після стабілізації їхнього стану очікується обмін наших захисників на російських військовополонених", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вище військове командування України наказало командирам підрозділів, що знаходяться на території комбінату "Азовсталь", зберегти життя особового складу.

16 травня 53 тяжко поранені військовослужбовці були доставлені до медичного закладу в Новоазовську. Ще 211 захисників через гуманітарний коридор було евакуйовано до Єленівки з подальшим поверненням їх на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну.