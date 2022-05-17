Українських військових із "Азовсталі" привезли до колонії окупованої Оленівки

Сім автобусів з українськими захисниками маріупольського заводу "Азовсталь" прибули до колишньої виправної колонії у підконтрольному Росії місті Оленівка під Донецьком.

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Про це повідомляє Reuters.

"За словами очевидця Reuters, сім автобусів з українськими військовими, які протягом кількох тижнів чинили опір російським військам на сталеливарному заводі "Азовсталь" у портовому місті Маріуполь, прибули у вівторок до колишньої виправної колонії у підконтрольному Росії місті Оленівка під Донецьком", - пише видання.

Reuters також повідомляє, що російська пропагандистська інформаційна агенція ТАМС пише про те, що російський комітет планував допитати українських військових.

Видання також нагадує, що російські депутати виступили проти будь-якого обміну військових із Маріуполя на полонених окупантів. Так, В'ячеслав Володін, речник Державної Думи, нижньої палати Росії, заявив, що захисників Маріуполя не можна обмінювати.

Зазначимо, як повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, українська влада не має іншого способу врятувати військових з "Азовсталі" в Маріуполі, ніж той, який використовується зараз. Бійців вивозять на непідконтрольну територію, а згодом мають обміняти на російських полонених окупантів.

Нагадаємо, вище військове командування України наказало командирам підрозділів, що знаходяться на території комбінату "Азовсталь", зберегти життя особового складу.