Росія готує показуху для іноземних ЗМІ у зруйнованому Маріуполі, - розвідка

Усвідомивши, що світова громадськість більше не вірить брехливим повідомленням російських телеканалів, кремлівські пропагандисти вирішили залучити до своєї діяльності європейських журналістів та світові ЗМІ.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними військової розвідки України, департамент інформації та масових комунікацій міністерства оборони країни-окупанта терміново готує прес-тур для іноземних журналістів на тимчасово окуповані території України.

З 18 по 21 травня окупанти планують показати представникам ЗМІ зруйновані райони Маріуполя. Щоб звинуватити Україну в руйнуванні міста та масових вбивствах мирних жителів, російські пропагандисти вже завезли до Маріуполя уламки українських боєприпасів, зібраних зі всіх окупованих районів Донецької області, та готують завезених з Донецька та Горлівки "місцевих очевидців", які розповідатимуть журналістам про "злочини" у Маріуполі.

Так званий "прес-тур" також передбачає виїзд групи з Ростова-на-Дону та відвідування журналістами Херсона, Нової Каховки, Скадовська, Армянська та Донецька, де запланована зустріч із кремлівською маріонеткою Пушиліним.

До участі в прес-турі міністерство оборони Росії намагається залучити представників засобів масової інформації з Франції, США, ФРН, Японії, Греції, КНР, Білорусі, Індії, Венесуели, Болгарії та ОАЕ.

"Попереджаємо іноземних журналістів про плани пропагандистів країни-агресора зробити їх співучасниками створення фейкових матеріалів та нагадуємо про кримінальну відповідальність за незаконне перетинання державного кордону України та проникнення на територію незалежної держави", - йдеться у повідомленні ГУР.

Нагадаємо, країна-агресор Росія в Маріуполі готує найбільше підроблення "свідчень" про те, що Маріуполь нібито був знищений українськими військовими. Окупанти не приймають заявки на компенсацію за зруйноване житло без вказівки, що воно було знищено українськими військовими.