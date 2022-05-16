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В Мариуполе людей заставляют свидетельствовать против ВСУ: обещают компенсации за разрушенное жилье
Страна-агрессор Россия в Мариуполе готовит самый большой подлог "свидетельских показаний" о том, что Мариуполь якобы был уничтожен украинскими военными. Оккупанты не принимают заявки на компенсацию за разрушенное жилье без указания, что оно "было уничтожено украинскими военными".
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Он отметил, что свидетельства будут подготовлены жителями Мариуполя, которые остались в городе, в письменной форме.
Для проведения такой операции российские оккупанты объявили начало регистрации на компенсацию за уничтоженное жилье и/или потерю члена семьи.Подписывайтесь на наш Telegram канал
За жилье оккупанты обещают выдавать 500 тыс. рублей (ориентировочно 6 тыс. долларов США), а за погибшего члена семьи около 3 млн. рублей. (ориентировочно 33 тыс. долларов США)
"Регистрацию заявлений на компенсацию проводят в помещении школы №9. Однако, при представлении собственноручно составленного письменного заявления мариупольцы должны обязательно отметить, что имущество "было уничтожено украинскими военными", а близкие "убиты украинской армией"", - сообщил Андрющенко.
В случае отказа подписать такие лживые показания, оккупанты сообщают, что никакой компенсации не будет.
"Учитывая психологическое давление и состояние информационной блокады, мариупольцы в надежде подают заявления с соответствующими примечаниями", - отмечает Андрющенко.
Он подчеркнул, что таким образом страна-агрессор Россия в Мариуполе готовит самый большой подлог "свидетельских показаний"
"В итоге, Россия получает десятки тысяч собственноручно составленных письменных "свидетельств" о "зверствах украинской армии". Которые может использовать для влияния на международное мнение, в т.ч. с широкой оглаской через пропагандистские медиа-каналы, продолжающих свою деятельность на территории ЕС", - сообщил Андрющенко.
По его словам, в реальности проведение подобной компенсации не возможно. Только на выполнение этих обещаний мариупольцам РФ должна потратить не менее 2,5 млрд долларов США. Что в текущем состоянии экономики России просто невозможно.
Напомним, в Мариуполе гуманитарная ситуация остается катастрофической и наблюдается высокий уровень смертности. Многие люди среднего возраста умирают в результате нервных срывов, отсутствия медсервиса и антисанитарии.
Напомним, мэр Мариуполя Вадим Бойченко прогнозирует, что до конца года в оккупированном городе от болезней и невыносимых условий может умереть более 10 тысяч человек. Сейчас в городе находится 150-170 тысяч человек.