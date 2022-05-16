В Мариуполе людей заставляют свидетельствовать против ВСУ: обещают компенсации за разрушенное жилье

Страна-агрессор Россия в Мариуполе готовит самый большой подлог "свидетельских показаний" о том, что Мариуполь якобы был уничтожен украинскими военными. Оккупанты не принимают заявки на компенсацию за разрушенное жилье без указания, что оно "было уничтожено украинскими военными".

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что свидетельства будут подготовлены жителями Мариуполя, которые остались в городе, в письменной форме.

Для проведения такой операции российские оккупанты объявили начало регистрации на компенсацию за уничтоженное жилье и/или потерю члена семьи.

За жилье оккупанты обещают выдавать 500 тыс. рублей (ориентировочно 6 тыс. долларов США), а за погибшего члена семьи около 3 млн. рублей. (ориентировочно 33 тыс. долларов США)

"Регистрацию заявлений на компенсацию проводят в помещении школы №9. Однако, при представлении собственноручно составленного письменного заявления мариупольцы должны обязательно отметить, что имущество "было уничтожено украинскими военными", а близкие "убиты украинской армией"", - сообщил Андрющенко.

В случае отказа подписать такие лживые показания, оккупанты сообщают, что никакой компенсации не будет.

"Учитывая психологическое давление и состояние информационной блокады, мариупольцы в надежде подают заявления с соответствующими примечаниями", - отмечает Андрющенко.

Он подчеркнул, что таким образом страна-агрессор Россия в Мариуполе готовит самый большой подлог "свидетельских показаний"

"В итоге, Россия получает десятки тысяч собственноручно составленных письменных "свидетельств" о "зверствах украинской армии". Которые может использовать для влияния на международное мнение, в т.ч. с широкой оглаской через пропагандистские медиа-каналы, продолжающих свою деятельность на территории ЕС", - сообщил Андрющенко.

По его словам, в реальности проведение подобной компенсации не возможно. Только на выполнение этих обещаний мариупольцам РФ должна потратить не менее 2,5 млрд долларов США. Что в текущем состоянии экономики России просто невозможно.

Напомним, в Мариуполе гуманитарная ситуация остается катастрофической и наблюдается высокий уровень смертности. Многие люди среднего возраста умирают в результате нервных срывов, отсутствия медсервиса и антисанитарии.

Напомним, мэр Мариуполя Вадим Бойченко прогнозирует, что до конца года в оккупированном городе от болезней и невыносимых условий может умереть более 10 тысяч человек. Сейчас в городе находится 150-170 тысяч человек.