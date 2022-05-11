Отсутствие лекарств и антисанитария: в Мариуполе до конца года могут умереть более 10 тысяч человек

До конца года в Мариуполе от болезней и невыносимых условий может умереть более 10 тысяч человек. Сейчас в городе находится 150-170 тысяч человек.

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Об этом заявил мэр города Вадим Бойченко.

Мэр отметил, что российские оккупанты превратили Мариуполь в средневековое гетто, поэтому смертность будет соответствующей.

"Без лекарств и медицинской помощи, восстановления водоснабжения и исправной канализации в городе вспыхнут эпидемии. Сейчас большая часть населения - старики и больные люди. Без надлежащих условий, смертность среди уязвимых категорий возрастет в разы", - говорится в сообщении.

Также Вадим Бойченко добавил, что часть мариупольцев из близлежащих поселков вернулась в город, потому что их не выпускают на территорию свободной Украины из-за жесткой системы фильтрации. На данный момент в городе находится 150-170 тысяч человек.

"Но россияне продолжают геноцид, который начали 24 февраля. Наши люди в смертельной опасности. Поэтому нужна полная эвакуация города", - подчеркнул мэр.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина использует все возможные дипломатические каналы, чтобы организовать эвакуацию украинских военнослужащих из Мариуполя, но Россия не дает согласия на любой из предложенных вариантов.

Также Украина призвала международных партнеров передать наступательное вооружение, однако сейчас его нет в том количестве, которое позволило бы украинским войскам осуществить деблокаду Мариуполя.