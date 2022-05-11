Відсутність ліків та антисанітарія: в Маріуполі до кінця року можуть померти понад 10 тисяч людей

До кінця року в Маріуполі від хвороб та нестерпних умов може померти понад 10 тисяч людей. Зараз в місті перебуває 150-170 тисяч жителів.

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Про це заявив мер міста Вадим Бойченко.

Міський голова зазначив, що російські окупанти перетворили Маріуполь на середньовічне гетто, тож смертність буде відповідною.

"Без ліків та медичної допомоги, відновлення водопостачання та справної каналізації в місті спалахнуть епідемії. Зараз більша частина наявного населення – старенькі та хворі люди. Без належних умов, смертність серед уразливих категорій зросте в рази", - йдеться у повідомленні.

Також Вадим Бойченко додав, що частина маріупольців з прилеглих селищ повернулася до міста, бо їх не випускають на територію вільної України через жорстку систему фільтрації. Наразі в місті перебуває 150-170 тисяч жителів.

"Але ж росіяни продовжують геноцид, який розпочали 24 лютого. Наші люди в смертельній небезпеці. Тому потрібна повна евакуація міста", – підкреслив мер.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна використовує всі можливі дипломатичні канали, щоб організувати евакуацію українських військовослужбовців із Маріуполя, але Росія не дає згоди на будь-який із запропонованих варіантів.

Також Україна закликала міжнародних партнерів передати наступальне озброєння, проте зараз його немає в тій кількості, яка б дозволила українським військам здійснити деблокаду Маріуполя.