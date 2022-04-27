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Окупанти вивезли усі цінні експонати з музеїв Маріуполя
Російські окупанти вивезли всі цінні експонати з краєзнавчого та художнього музеїв у Маріуполі.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Він зазначив, що у Маріуполі зберігалося сім оригінальних шедеврів. Їх, за попередньою інформацією, окупантам передала директорка Маріупольського краєзнавчого музею Наталія Капусникова, яка знала точне місце таємного зберігання шедеврів.
Як повідомив Андрющенко, окупанти вивезли з музеїв:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- оригінали 3 картин Архипа Куїнджі: "Червоний захід сонця", "Осінь", "Ельбрус";
- оригінал картини Айвазовського "Біля берегів Кавказу";
- 2 оригіналу картин Н.Н. Дубовського: "Море" та "Ніч на Балтійському морі";
- оригінал Калмикова "Куїнджі";
- бюст Куїнджі скульптора Беклемішева;
- три унікальні ікони: "Ісус Христос Вседержитель", "Богоматір з немовлям", "Іоанн Хреститель".
"Крім того, Капусникова розповсюджує брехню, що музей начебто знищив полк "Азов". Але керівник департаменту культури міськради Діана Трима може це легко спростувати, бо була в обох музеях перед евакуацією", — зазначив Андрющенко.
Нагадаємо, окупаційні війська проникають у Маріуполі в уцілілі квартири та вивозять майно, переважно побутову техніку.
Як раніше повідомлялося, у заблокованому Маріуполі гуманітарна ситуація залишається катастрофічною. У місті немає продуктів харчування, води та медикаментів. Російські окупанти змушують за їжу чоловіків розбирати завали та облаштовувати братні могили.
Як повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко, після повномасштабного вторгнення в Україну військ РФ у Маріуполі загинули вже понад 20 тисяч мирних жителів.