Червоний хрест закликав надати організації доступ до Маріуполя

Міжнародний комітет Червоного Хреста закликає Росію негайно надати безперешкодний доступ до Маріуполя для евакуації з міста мирних осіб та поранених.

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Про це йдеться у заяві Червоного Хреста.

"Міжнародний комітет Червоного Хреста" глибоко стривожений ситуацією в Маріуполі, де населення вкрай потребує допомоги. Для добровільного безпечного виходу з міста, у тому числі з території заводу "Азовсталь" тисяч цивільних осіб та сотень поранених, потрібне негайне надання безперешкодного гуманітарного доступу", - йдеться у заяві Червоного хреста.

Зазначається, що з кінця лютого Червоний Хрест працює, щоб допомогти громадянському населенню у Маріуполі та інших містах, звідки вони не можуть вибратися. Вони неодноразово закликали до надання можливостей безпечного виходу цивільного населення з цих районів, а також надання дозволу на доставку туди гуманітарної допомоги, нагадуючи про необхідність дотримання принципів гуманності та міжнародного гуманітарного права. Втім, окупанти ігнорували ці вимоги.

"Щодня щогодини мають жахливу ціну для людей. Як нейтральний і неупереджений посередник, МКЧХ готовий допомагати сторонам конфлікту узгоджувати практичні та придатні для виконання домовленості для забезпечення добровільної евакуації тих, хто потребує", - наголошується в заяві.

Зазначимо, комбінат "Азовсталь" окупанти продовжують активно. обстрілювати, незважаючи на те, що лідер країни-агресора Володимир Путін заявив про те, що штурмувати завод, що представляє собою укріплену фортецю, не потрібно і наказав її оточити.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вийде з будь-яких переговорів з Росією, якщо російські війська знищать людей у Маріуполі, а представники окупаційної адміністрації проведуть так званий "референдум" на тимчасово окупованих територіях.