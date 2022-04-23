Зеленский назвал условия выхода Украины из переговоров с РФ

Украина выйдет из любых переговоров с Россией, если российские войска уничтожат людей в Мариуполе, а представители оккупационной администрации проведут так называемый "референдум" на временно оккупированных территориях.

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Об этом на пресс-конференции украинским и иностранным СМИ заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будет провозглашен псевдореферендум в новых псевдореспубликах – Украина выйдет с любых переговорных процессов", – отметил Зеленский.

При этом глава государства подчеркнул, что люди, которые находятся на временно оккупированных территориях, не должны помогать оккупантам в таких "референдумах".

Ранее сообщалось, что в Херсоне, Николаевской и Запорожской областях российские оккупанты готовятся к псевдореферендумам.

В частности, на оккупированной территории Херсонской области печатают бюллетени, бланки, брошюры, плакаты и буклеты для проведения голосования на референдуме по созданию очередной псевдореспублики "ХНР" и признанию оккупационных властей.

Для этого привлечены мощности типографии в городе Новая Каховка.

Кроме этого, сообщалось, что "референдум" по избранию "мэра" и административного присоединения к оккупированному Крыму готовится также в городе Снегиревка в Николаевской области.

Для этого там была даже начата перепись населения лиц пенсионного возраста.